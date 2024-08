W maju robotnicy budowlani układali rury w pobliżu basenu w gminie Glottertal w Niemczech. W pewnym momencie jeden z nich zauważył coś, co wyglądało jak "małe metalowe płytki". Po wezwaniu archeologów okazało się, że znalezisko w rzeczywistości jest ogromnym skarbem ponad 1,5 tys. średniowiecznych srebrnych monet. Co więcej, "jest największym skarbem od 1949 roku w regionie Fryburga", jak poinformował Andreas Haasis-Berner, archeolog z Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków (LAD) w Stuttgarcie w mailu do Live Science.

Jaką wartość miały dawniej monety?

Po odkryciu "metalowych płytek" archeolodzy jeszcze tego samego dnia wraz z przedstawicielem władz udali się na miejsce i wykopali znalezisko - około 1 tys. monet. W tym samym czasie do przeszukania urobku zatrudniono trzech specjalistów certyfikowanych przez LAD. Pomimo czasami niesprzyjających warunków - deszcz zamienił urobek w błoto po kolana - nie dali się odstraszyć. Wytrwałość została nagrodzona odkryciem około 600 kolejnych monet.

Zdjęcie Znalezisko monety Glottertal, typ Zofingen / Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / materiały prasowe

Zdjęcie Moneta Glottertal, typ Breisach / Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / materiały prasowe

Po wstępnym oczyszczeniu monet eksperci ustalili, że zostały one najprawdopodobniej wybite w latach dwudziestych XIV wieku i pochodziły głównie z terenów dzisiejszych Niemiec, Szwajcarii i Francji.

Są to głównie monety z mennic Breisach, Zofingen i Freiburg, wybite około 1320 roku. Są też pojedyncze monety z Bazylei, St. Gallen, Zurychu, Laufenburga i Colmaru. Powiedział Andreas Haasis-Berner, archeolog z LAD

Według archeologa dokładna ocena skarbu pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat obiegu monet regionie, działalności menniczej, handlu srebrem oraz górnictwa w Glottertal. Ale jak z perspektywy czasu ocenić dawną wartość monet? Dr Haasis-Berner oszacował, że "za monety można było kupić około 150 owiec".

Największe znalezisko od niemal 80 lat

W 1949 roku archeolodzy we Fryburgu Bryzgowijskim znaleźli około 5 tys. monet z 1280 roku. Miasto zostało założone przez dynastię Zähringen, rządzoną przez książąt od około 1120 do 1218 roku. Kiedy linia Zähringerów dobiegła końca, miasto przejęła dynastia Urach.

- Gottertal był jednym z najważniejszych obszarów górniczych dla książąt Fryburga - powiedział dr Haasis-Berner. - Miejsce, w którym znaleziono monety było głównym obszarem osadniczym górników.

Źródła: Państwowy Urząd Ochrony Zabytków Rady Regionalnej Stuttgartu, Live Science