Dzięki obecności soli w tym miejscu zachował się nie tylko odnaleziony but, również odkryto pozostałości tekstyliów czy kału, co pozwala archeologom przyjrzeć się bliżej życiu górników w epoce żelaza, które z pewnością do najłatwiejszych nie należało.

Na tym obszarze archeolodzy pracują od 2001 roku. Nie jest to pierwszy odnaleziony skórzany but w Dürrnberg. W przeszłości zdarzało się odkrywanie podobnych eksponatów, jednak nigdy do tej pory nie udało się wykopać buta o tak małym rozmiarze. Jest to dowód na wykorzystywanie dzieci w tamtej epoce do prac górniczych.

Co więcej, w tym przypadku wyjątkowo zachowała się pozostałość sznurowania wykonanego prawdopodobnie z lnu. Przyglądając się bliżej znalezisku, archeolodzy są w stanie określić sposób, w jaki buty były w tamtych czasach sznurowane.

Niedaleko miejsca, w którym znaleziono dziecięcy but, archeolodzy odkryli inne szczątki organiczne. Jest to między innymi fragment drewnianej łopaty z zachowaną połową łyżki oraz pozostałości futra ze sznurowaniem prawdopodobnie stanowiące część kaptura.

Wykopaliska w tym miejscu mają być prowadzone przez następnych kilka lat. Archeolodzy chcą zbadać cały dostępny obszar, by uzyskać możliwie jak najwięcej informacji na temat pracy górników z epoki żelaza oraz ich stylu życia, oraz jakiej wielkości były hale górnicze na Dürrnbergu.