Badania prowadzone przez paleoantropologów w południowej Hiszpanii, a dokładnie na wybrzeżu Zatoki Kadyksu na Oceanie Atlantyckim, przyniosły niezwykłe znalezisko. To ślady przodków człowieka sprzed 295 800 lat.



Do kogo należały odnalezione ślady?

Łącznie znalezionych zostało 87 śladów przodków człowieka w towarzystwie śladów zwierząt. 31 odcisków było kompletnych i mierzyło od 14 do 29 cm. Wskazuje to, że żyjący hominini mieli wzrost od 104 do 188 cm. Naukowcy uważają, że ta szeroka gama rozmiarów śladów sugeruje, że grupa składała się głównie z niedojrzałych osobników.

Pierwsze datowanie skał znajdujących się nad znalezionymi śladami w Matalascañas wskazywało na wiek 106 000 lat. To zasugerowało badaczom, że mogły być pozostawione przez neandertalczyków. Postanowiono więc przeanalizować wiek innych skał w rejonie Asperillo Cliff.



Zdjęcie Lokalizacja miejsca znaleziska oraz odnalezione ślady / Mayoral et al. / materiał zewnętrzny

Wykorzystując inną metodę datowania, określono wiek skał na 295 800 lat. Postawiono więc hipotezę, że ślady stóp zostały prawdopodobnie odciśnięte przez osobniki z linii neandertalskiej (Homo neanderthalensis lub Homo heidelbergensis).

— Nowa chronologia w Matalascañas wskazuje, że ślady ludzkich stóp zostałyby wykonane prawie 200 000 lat przed czasem ustalonym w ich początkowych badaniach — stwierdzili naukowcy — Ta zmiana chronologiczna umieszcza te nowe ślady w środkowym plejstocenie.

Nowy kontekst jest istotny, ponieważ dostarcza informacji o skamielinach ze środkowego plejstocenu, fragmentarycznym i geograficznie niejednorodnym zapisie, przypisywanym gatunkom należącym do linii neandertalskiej.

Kim byli hominini?

Hominini to grupa składająca się z ludzi współczesnych, wymarłych gatunków ludzkich oraz wszystkich naszych bezpośrednich przodków. Pierwszych homininów odróżniały nie tylko procesy biologiczne, ale również społeczne. Najważniejsze cechy, które wyróżniały naszych przodków pośród pozostałych zwierząt były: pionowa postawa ciała, dwunożny chód oraz charakterystyczna budowa czaszki i zębów.

Wśród śladów homininów, które się zachowały, wymienić można: kamienne narzędzia, ślady ognia, pozostałości dawnych miejsc zamieszkania oraz świadectwa obrzędów religijnych. Na podstawie zachowanych pośrednich śladów zwrócono uwagę na zachowania społeczne, które można było nazwać kulturą.

Przedstawiciele homininów w kolejności chronologicznej to m.in.: Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertalensis i Homo sapiens sapiens.

Źródło: E. Mayoral et al. 2022. New dating of the Matalascañas footprints provides new evidence of the Middle Pleistocene (MIS 9-8) hominin paleoecology in southern Europe. Sci Rep 12, 17505; doi: 10.1038/s41598-022-22524-2

