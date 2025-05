Wielki skarb u wybrzeży Kostaryki. Skrywał straszną historię

W 2015 roku u wybrzeży kostarykańskiego parku narodowego Cahuita odkryto ślady zatopionych okrętów, które najprawdopodobniej spoczęły na dnie w XVIII wieku. Szczególnie interesowały duńskich archeologów, którzy podejrzewali, że stanowią pozostałości jednostek Fridericus Quartus and Christianus Quintus, należących do Królestwa Danii. Według historycznych zapisków obie miały się rozbić u wybrzeży Ameryki Południowej w 1710 roku.

Ze względu jednak na chronione tereny w pobliżu parku narodowego, badanie wraków było utrudnione. Dopiero w 2023 roku grupa naukowców z Muzeum Narodowego Danii oraz Muzeum Statków Wikingów w Kopenhadze mieli niebywałą okazję zbliżyć się do nich i zdobyć materiał do analiz. Archeolodzy mieli tylko pięć dni na wykopaliska. Wtedy udało im się zebrać próbki drewna ze statków oraz cegieł i glinianych rurek, które były częścią ładunku.

Próbki zostały przeanalizowane w Muzeum Narodowym Danii i na Uniwersytecie Południowej Danii. Analizy dendrochronologiczne (datowanie słojów drzew) drewna z jednego z wraków pokazują, że pochodziło z obszaru obejmującego północno-wschodnią niemiecką prowincję Meklemburgię, a także Szlezwik-Holsztyn, Danię i Skanię. Miało zostać ścięte w latach 1690-1695. Cegły natomiast miały zostać wykonane z gliny pozyskanej w Danii. Wszystko to więc potwierdza hipotezę, że wraki to dawne okręty Fridericus Quartus and Christianus Quintus.