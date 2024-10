Archeolodzy z Instytutu Archeologii Wietnamskiej Akademii Nauk dokonali najnowszego odkrycia na terenie stanowiska Vuon Chuoi na obrzeżach Hanoi. Samo stanowisko już jest ważnym miejscem dla historii Wietnamu. Stanowi bowiem pozostałość kultury, która rozwijała się na terenie doliny Rzeki Czerwonej od X do I w. p.n.e. Prawdopodobnie teraz udało się odkryć pozostałości ich przodków.

Na przestrzeni blisko 6000 metrów kwadratowych stanowiska wietnamscy archeolodzy odkryli kawałek niepasujący do pozostałości kultury Dong Son, a do znacznie bardziej prymitywnego ludu. Starsze pozostałości były rozłożone na obszarze ok. 100 metrów kwadratowych i zawierały wykopane konstrukcje w kształcie prostokątów.

Tajemnicze pozostałości cywilizacji w Azji

Obok samych konstrukcji znaleziono także pozostałości pochówków, a nawet wielkiej nekropolii, w której odkryto szczątki co najmniej dwóch nakładających się okresów. Najstarsze szczątki mają pochodzić sprzed aż 3000 lat. Archeologów szczególnie zaskoczyło bardzo dobry stan zachowanych pozostałości, co sugeruje zaawansowane umiejętności w konstruowaniu w trudnym terenie.

Według archeologów odkrycie pokazuje niezwykły poziom zaawansowania zarówno kulturowego, jak i technologicznego ludności, zamieszkującej północny Wietnam przed kulturą Dong Son. Pomimo braku dostatecznie dużej ilości danych na jej temat, Wietnamczycy chcą kontynuować badania, aby stworzyć większy obraz archeologicznej historii swojego kraju.

- "Odkrycia te mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia epoki brązu w północnym Wietnamie. Zapewniają one głębszy wgląd w to, jak starożytne społeczności zarządzały swoimi przestrzeniami życiowymi, aby sprostać wyzwaniom stawianym zarówno przez środowisko naturalne, jak i społeczne. Skala budowy w tym miejscu wskazuje również na dobrze zorganizowane społeczeństwo z wysokim poziomem podziału pracy".



