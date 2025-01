Wielkie odkrycie w Gruzji. To potężny fort sprzed 3000 lat

Dmanisis Gora to jedna z wielu fortec-osad, które pojawiły się na Kaukazie Południowym między drugim a pierwszym tysiącleciem p.n.e. Znajduje się ok. 58 kilometrów na południowy zachód od Tbilisi. Po raz pierwszy jej ślady odnaleziono w 2018 roku, jednak do dziś archeolodzy odkrywają w niej nowe ślady.

Właśnie archeolodzy dokonali przy tym miejscu zaskakującego odkrycia. Okazuje się, że fort jest 40-krotnie większy, niż zakładano. W miejsce wcześniejszej fortecy odkryto dodatkową drugą sieć otaczających go dawnych murów o długości kilometra. Rozmiary fortecy na Dmanisis Gora sugerują, że może to być największa tego typu budowla okresu epoki brązu/żelaza z obszaru Południowego Kaukazu .

Ogromny rozmiar i architektura obronna tego miejsca sugerują, że była to główna osada w erze ewoluującej złożoności społecznej i politycznej w regionie. Według archeologów nawet pomimo tak dużych rozmiarów fortecy nie była ona permanentnie zasiedlona. Miała bardziej służyć jako baza wypadowa dla koczowniczych ludów Kaukazu. Prawdopodobnie mogło to być miejsce postoju dla różnych grup pasterskich podczas ich podróży. Pomimo dużych kamiennych murów w Dmanisis Gora nie ma większych śladów budowli do dłuższego przesiadywania ani artefaktów sugerujących dużą liczbę mieszkańców. Wielką tajemnicą pozostaje też to, kto dokładnie mógł zbudować taką ogromną fortecę, choć prawdopodobnie możemy tu mówić o różnych grupach, dobudowujących elementy na przestrzeni lat.