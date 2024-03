Wielkopolski ratusz to unikat. Jedyny tego typu obiekt w Europie

Ratusz w Sulmierzycach w województwie wielkopolskim jest zaliczany do zabytków klasy zerowej - to obiekt o wyjątkowej wartości, wpisany na światową listę zabytków szczególnie chronionych. Sulmierzycki ratusz to unikat z wielu względów, a jego historia sprawia, że jest uważany za jedyny obiekt w Europie w swojej kategorii. Budynek można podziwiać na zewnątrz oraz zwiedzić od środka.

Ratusz w Sulmierzycach to unikat. /Sławomir Milejski, CC BY 4.0 DEED /Wikimedia