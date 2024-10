Wrocław zyska prawdziwą perełkę. Kolejny etap remontu Bastionu Sakwowego

Pod koniec września Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu poinformował o wyłonieniu wykonawcy drugiego etapu rewitalizacji Bastionu Sakwowego. To firma Castellum, która sprawdziła się podczas realizacji pierwszego etapu rewitalizacji. Efekty prac mają być widoczne w przyszłym roku, obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy.

Zdjęcie Bastion Sakwowy, Wzgórze Partyzantów przed rewitalizacją (2007 r.) / Barbara Maliszewska/CC BY-SA 3.0 PL (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en) / Wikimedia

Bastion Sakwowy będzie perłą Wrocławia

Pierwszy, najtrudniejszy etap rewitalizacji rozpoczął się pod koniec 2021 roku, gdy ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji. Przekazanie terenu odbyło się w marcu 2022 r., a w czerwcu 2024 r. zakończono prace. Remont o wartości ponad 30 mln zł obejmował kompleksową przebudowę i rewitalizację elementów bastionu Sakwowego: budynku pawilonu perystylowego, budynku kolumnady, niezbędnych instalacji (sanitarne, elektryczne, teletechniczne), ciągów pieszych, schodów terenowych, placu z fontanną, zieleni, oświetlenia terenu. Przewidziano także montaż małej architektury.

W ramach drugiego etapu prac planowane jest dalsze zwiększenie dostępności Bastionu, poprawa komfortu zwiedzających i udostępnienie szczytu wzgórza turystom. Wyremontowana zostanie też toaleta z 1897 r. i przystosowana do współczesnych standardów, w tym potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zagospodarowane będzie także otoczenie. Pojawi się oświetlenie przy ścieżce prowadzącej od ul. Nowej do budynku toalety, oraz na szczycie wzgórza. Zostaną odnowione także: mur za budynkiem, schody przy obserwatorium, balustrady na wzgórzu, oraz podstawa i granitowe schody przy budynku gloriety. Pojawią się także elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Teraz prace budowlane mają potrwać około 8 miesięcy, a koszt wyniesie blisko 6 mln zł.

Co to jest Bastion Sakwowy?

Bastion Sakwowy (z j. niemieckiego Taschenbastion) to fragment XVI-wiecznych fortyfikacji w południowo-wschodniej części miasta. Być może część osób zna to wzniesienie pod nazwą Wzgórze Partyzantów, gdyż taką (choć nieoficjalną) nosił od 1948 r. do 2024 r., kiedy to urzędowo oficjalnie zmieniono nazwę na Bastion Sakwowy.

