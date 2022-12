Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o odnalezieniu zabytkowej rzeźby - wrocławskiego Neptuna, który był elementem fontanny znajdującej się na pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Po renowacji ma zostać odpowiednio wyeksponowany. To przełomowe okrycie dla historii miasta.

Jak doszło do znalezienia zabytku?

Odkrycia dokonał wrocławski historyk dr Tomasz Sielicki, który rozpoczął poszukiwania materiałów na temat barokowej fontanny Neptuna z pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Natrafił na zapis w gazecie z XIX w. mówiący o przeniesieniu rzeźby do parku pałacowego w Wielowsi w gminie Syców. Okazało się, że podczas jednej z XIX-wiecznych konserwacji postanowiono figurę Neptuna zastąpić nową, a starą, barokową wywieźć do Wielowsi.

Aby zweryfikować prawdziwość wzmianki w prasie, T. Sielicki skontaktował się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wraz z archeolożką Joanną Biniek pojechali na miejsce sprawdzić, czy w pałacowym parku po rzeźbie pozostał jakiś ślad. Zdjęcia w archiwum również wskazywały na to, że powinien się tam znajdować.



Zdjęcie Zabytkowa rzeźba Neptuna odnaleziona w Wielowsi / Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków / Facebook

Po dotarciu na miejsce okazało się, że Neptun znajduje się w zaroślach. Według mieszkańców, w latach 60. posąg stał w parku, ale po jednej z większych wichur przewrócił się i uległ uszkodzeniu. Dodatkowo autentyczność Neptuna potwierdzili pracownicy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, którzy ze względu na niezwykłą wartość historyczną rzeźby dla Wrocławia postanowili go zabrać i zabezpieczyć.

Zdjęcie Rzeźbę postanowiono zabrać i zabezpieczyć / Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków / Facebook

Obecnie, dwa miesiące po odkryciu, Neptuna przewieziono do pracowni kamieniarskiej Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Fontanna Neptuna to zabytkowy symbol Wrocławia

Barokowa fontanna została wzniesiona na placu zwanym Neumarkt w 1732 roku. Od początku wzbudzała u niektórych mieszkańców mieszane uczucia. Uznali, wyobrażenie Neptuna za diabła. W XIX w. fontanna stała się lubianym elementem krajobrazu miasta, zyskując przydomek "Jerzy z widłami" czy "Jurek z widłami". W 20-leciu międzywojennym była często uwieczniana na widokówkach. W 1945 roku cały Nowy Targ (Neumarkt) został zniszczony, a szczątki fontanny zostały uznane za zaginione.



Zdjęcie Rzeźba Neptuna w 1902 r. / domena publiczna

