Znaleźli bochenek chleba liczący kilka tysięcy lat

Ślady kulinarnego życia naszych przodków to niezwykle rzadkie skarby. Zwykle zabrały je piaski czasów, bo albo naturalnie wiele z nich zjedzono, albo tysiące lat historii zwyczajnie je zniszczyły. Jakie więc zaskoczenie musieli odczuwać tureccy archeolodzy, którzy w pozostałościach prehistorycznej osady Çatalhöyük odnaleźli... równie prehistoryczny chleb.

Çatalhöyük jest jednym z pierwszych protomiast, którego pierwsze budowle mogły powstać nawet 10000 lat temu. W swoim szczytowym okresie liczyło aż 8000 mieszkańców, czyniąc je prawdziwą metropolią swojego okresu. Wszyscy mieszkańcy potrzebowali żywności, toteż miasto musiało mieć rozwiniętą sieć jej produkcji.

Archeolodzy natrafili na nią podczas wykopalisk w obszarze nazwanym Mekan 66. Tam odkryli dobrze zachowany piec piekarza. Wokół było mnóstwo śladów pszenicy, jęczmienia czy grochu. Jednak była jeszcze dziwna i gąbczasta masa. Po dalszych badaniach okazała się niezwykle dobrze zachowanym kawałkiem...sfermentowanego chleba mającego aż 8600 lat.

Zdjęcie 8600-letni chleb odkryty w Çatalhöyük / @Stimpy75

- Małe i okrągłe gąbczaste znalezisko w rogu pieca zostało uznane za chleb po dokładnej dokumentacji. Fakt, że piec był pokryty cienką warstwą gliny, pozwolił zachować wszystkie te organiczne pozostałości, zarówno drewniane, jak i chlebowe. Testy radiowęglowe przeprowadzone w TUBITAK Marmara Research Center (MAM) wykazały, że nasza próbka może być datowana na około 6600 - Szef Komitetu Wykopalisk i członek wydziału Uniwersytetu Anadolu, profesor nadzwyczajny Ali Umut Türkcan w rozmowie dla Andalou Agency

Najstarszy chleb w historii

Nic dziwnego, że do osądu czy mamy do czynienia z bochenkiem potrzeba było specjalistycznych badań. Bądź co bądź wygląda jak kamień, a nie coś ze znanej nam piekarni. Ale to właśnie ten "kamień" jest jednym z najważniejszych śladów ludzkiej cywilizacji.

Wypiekanie chleba było jedną z podstaw rozwoju osiadłego trybu życia człowieka. Przygotowany pokarm pozwalał zracjonalizować dostępne produkty i zapewnić energii znacznie większej liczbie osób. Tworzenie receptur coraz to nowej żywności pozwoliło na tworzenie większych osad, wsi, a ostatecznie całych miast.

Co jednak ciekawe chleb z Çatalhöyük nie jest najstarszym znanym nam bochenkiem. Ten rekord przypisuje się odkryciu na Czarnej Pustyni w Jordanii, gdzie w 2018 roku znaleźli zachowane fragmenty wypiekanego pieczywa sprzed... 14500 lat. Kształtem przypominały płaską pitę i prawdopodobnie owijano nimi mięso.