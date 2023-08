Znaleźli "koloseum dinozaurów". Zawiera rekordową liczbę śladów

Reklama

A dlaczego znajdują się na pionowych ścianach skalnych, a nie na ziemi? To już uroki życia na planecie złożonej z przesuwających się płyt tektonicznych - w późnej kredzie klify leżały płasko, ale z czasem płyty tektoniczne przesunęły się, wyrzucając część skorupy w górę i tworząc pasmo Alaski. To zdaniem badaczy świetnie przypomnienie, że ślady dinozaurów można znaleźć w przedziwnych miejscach, których byśmy o to nie podejrzewali, więc czasem warto zadrzeć głowę do góry.

Naukowcy sugerują też, że przed całym tym "dramatem sejsmicznym" miejsce to było płaskim terenem przy wodopoju, co wyjaśniałoby tak dużą lokalną aktywność młodych i dorosłych przedstawicieli wielu gatunków (dużych roślinożernych dinozaurów kaczych i rogatych, a także rzadszych drapieżników, jak ptaki drapieżne, tyranozaury i kilka małych ptaków brodzących).

Było zalesione i roiło się tu od dinozaurów. Po Denali biegał tyranozaur, który był wielokrotnie większy od największego dzisiejszego niedźwiedzia brunatnego. Były drapieżniki. Były latające gady. Były ptaki. To był niesamowity ekosystem podsumowują.