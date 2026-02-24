Kultura Pazyryk to nomadyczna grupa epoki żelaza, spokrewniona ze Scytami, zamieszkująca płaskowyż Ukok w południowej części Republiki Ałtajskiej. Jej groby są znane z doskonałego zachowania szczątków organicznych w wiecznej zmarzlinie, m.in. "Księżniczki z Ukok" z wyjątkowo zachowanymi tatuażami zwierzęcymi.

W 1994 roku archeolodzy odkryli na płaskowyżu Ukok niewielkie cmentarzysko składające się z pięciu kopców. Jeden z nich krył nienaruszony pochówek kobiety w wieku 25-30 lat, leżącej na drewnianym stelażu, z peruką na głowie. Ze względu na częściową mumifikację głowy i brak artefaktów pochówek nie był wówczas dokładnie badany.

Tajemnica urazu i prymitywnej protezy

To się właśnie zmieniło, a tomografia komputerowa ujawniła, że kobieta doznała poważnego urazu prawego stawu skroniowo-żuchwowego, który uniemożliwiał normalne jedzenie i mówienie (kontuzja powstała najprawdopodobniej podczas upadku z konia).

Naukowcy odkryli również niezwykłe ślady interwencji chirurgicznej - cienkie kanały wywiercone w kościach, w których umieszczono włos koński lub ścięgno zwierzęce, tworząc prymitywną protezę stabilizującą staw:

Staw działał, choć kobieta nadal nie mogła gryźć po stronie urazu z powodu bólu

Zaawansowana znajomość anatomii

Dowody kostne wskazują, że pacjentka przeżyła miesiące, a nawet lata po zabiegu. Nowa tkanka kostna otaczała okolicę zabiegową, a zęby po lewej stronie były starte i uszkodzone - kobieta ewidentnie obciążała lewą stronę, nadrabiając tak brak funkcji prawego stawu.

Przedstawiciele kultury Pazyryk posiadali więc najwyraźniej nie tylko zaawansowaną wiedzę z zakresu anatomii człowieka, ale i imponujące umiejętności chirurgiczne, które pozwalały wykonywać skomplikowane procedury ratujące życie współplemieńców, na długo przed wynalezieniem nowoczesnej anestezji i narzędzi chirurgicznych.

Możliwe, że mamy do czynienia z pierwszym dowodem takiego zabiegu chirurgicznego w literaturze naukowej

