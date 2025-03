W 2005 roku podczas wykopalisk w pobliżu opactwa w Varnhem odkryto ponad 300 szkieletów z okresu X–XII wieku, co zapoczątkowało badania nad szwedzkimi wikingami. Wcześniejsze analizy obejmowały jedynie fragmentaryczne zapisy stomatologiczne, natomiast nowe badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Göteborgu idzie dalej, analizując całe czaszki przy użyciu najnowocześniejszych technik rentgenowskich. Jak się okazuje, wikingowie zmagali się z poważnymi problemami zdrowotnymi , w tym chorobami jamy ustnej, twarzy, stawów oraz infekcjami.

Wyniki badania dostarczają większego zrozumienia stanu zdrowia i dobrostanu tych ludzi. Każdy wie, jak to jest odczuwać ból, można wówczas desperacko szukać pomocy. Ale w tamtych czasach nie mieli oni opieki medycznej i stomatologicznej takiej jak my, ani środków przeciwbólowych czy antybiotyków. Jeśli ktoś zachorował na infekcję, mogła utrzymywać się przez długi czas

Naukowcy wykorzystali tomografię komputerową (CT) do analizy czaszek z XII wieku pochodzących z Varnhem w Szwecji, miejsca znanego z licznych dobrze zachowanych szczątków szkieletowych. Badane czaszki należały do dziewięciu mężczyzn i sześciu kobiet, wszyscy w chwili śmierci byli dorosłymi w wieku od 20 do 60 lat.