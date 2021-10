5G od Plusa z prędkością 600 Mbit/s już u 17 milionów Polaków

Plus może się pochwalić najszybszą siecią 5G w Polsce. Obecnie na terenie kraju znajduje się już ponad 2700 stacji bazowych. Każdego dnia pojawiają się nowe. Dzięki szybkiemu wdrażaniu nowych technologii, Plus oferuje dobrodziejstwa płynące z korzystania z sieci 5G aż 17 milionom Polaków z 700 miejscowości.

Operator przy technologii 5G używa pasma 2600 MHz, podczas gdy konkurencja oferuje do tego częstotliwości z zakresu 2100 MHz. To oznacza, że Plus osiąga najlepsze wyniki prędkości dostępu do sieci. Operator pochwalił się w sierpniu swoim nowym osiągnięciem. Ustanowiono go w centrum Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach testów, Plus zapewnił dostęp do globalnej sieci z prędkością transferu przekraczającą 1 Gb/s.

Standardowo jednak prędkość połączeń to maksymalnie 600 Mb/s. Przedstawiciele Plusa zapewniają, że ta prędkość będzie sukcesywnie wzrastała aż osiągnie grubo ponad 1 Gb/s. Plus ofertuje teraz ponad 40 smartfonów i routerów, które umożliwiają cieszenie się potęgą sieci 5G.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że wystarczy postawić jeszcze tylko 300 masztów i 5G będzie dostępne na terenie całego kraju. Przynajmniej tak twierdzą eksperci z Exatel, spółki państwowej, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie 5G w Polsce. Oczywiście nie mówimy tutaj o pełnym pokryciu, a tylko o zasięgowym. 100-procentowe pokrycie pasmem 700 MHz możemy osiągnąć w ciągu 3 lat, a powierzchniowe w ciągu kilku miesięcy.

Pełne pokrycie będzie wymagało blisko 8 tysięcy stacji bazowych 5G. Wówczas każdy mieszkaniec Polski będzie mógł skorzystać z jej dobrodziejstw w taki sposób, w jaki teraz na co dzień korzystamy wszyscy z sieci 4G.

Co ciekawe, w Chinach znajduje się już ponad milion stacji bazowych 5G, a w każdym miesiącu stawia się ich 100 tysięcy. Pełne pokrycie kraju będzie wymagało jednak blisko 10 milionów masztów. To pokazuje, jak sprawnie w tym kraju wdraża się technologie przyszłości. Polskie warunki nawet nie mają się co z nimi równać.

W ciągu minionych dwóch miesięcy, 5G Plusa zostało uruchomione w blisko 200 nowych miejscowościach:

- województwo dolnośląskie: Wołów, Strzegom, Świebodzice, Polkowice, Szklarska Poręba, Bardo, Milicz, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Kamienna Góra, Pęgów, Smolec, Świerzawa, Międzybórz, Oleśnica, Żerniki Wrocławskie, Dzierżoniów, Syców, Pszenno, Mirków,

- województwo kujawsko-pomorskie: Aleksandrów Kujawski, Łysomice, Inowrocław, Świecie nad Wisłą, Golub-Dobrzyń, Dębianki, Chełmno, Książki,

- województwo lubelskie: Milejów, Motycz, Łuków, Dęblin, Krasnystaw, Niemce, Poniatowa, Kraśnik, Puławy, Karczmiska Pierwsze, Marynin, Świdnik, Bełżyce,

- województwo lubuskie: Iłowa, Sulęcin, Skwierzyna, Szprotawa, Czerwieńsk Odrzański, Jasień Żarski,

- województwo łódzkie: Koluszki, Tomaszów Mazowiecki, Smardzewice k/Opoczna, Kutno, Tuszyn, Aleksandrów Łódzki, Głowno k/Łowicza, Łask, Zduńska Wola, Łowicz, Działoszyn, Poddębice, Ruda gm. Wieluń,

- województwo małopolskie: Oświęcim, Wola Rzędzińska, Krynica-Zdrój, Bukowno, Proszowice, Kalwaria Zebrzydowska, Rabka, Lisia Góra, Światniki Górne, Zakopane, Zielonki, Zembrzyce, Bachowice, Miechów, Balice,

- województwo mazowieckie: Warka, Kuligów, Wyszków, Wólka Kosowska, Siennica, Nasielsk, Staroźreby, Wyszogród, Łyse, Łosice, Gostynin, Sierpc, Płońsk, Przasnysz, Karczew, Zakroczym, Gołków, Złotokłos,

- województwo opolskie: Głogówek, Zawadzkie, Korfantów, Leśnica,

- województwo podlaskie: Łapy, Supraśl, Grabówka, Hajnówka, Dąbrowa Białostocka, Mońki, Kleosin, Wysokie Mazowieckie,

- województwo podkarpackie: Dukla, Przeworsk, Iwonicz, Kamień, Ropczyce, Błażowa, Iwonicz-Zdrój,

- województwo pomorskie: Człuchów, Reda, Bolszewo, Żelistrzewo, Debrzno, Miastko, Gościcino, Przodkowo,

- województwo śląskie: Krzepice, Wodzisław Śląski, Imielin, Żarki, Pszczyna, Koziegłowy, Bieruń, Gierałtowice, Rydułtowy, Rudzica, Ożarowice, Pszów, Bystra Śląska, Porąbka, Toszek, Koniecpol, Orzesze, Poraj, Piece, Goleszów, Ogrodzieniec, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Ornontowice, Jejkowice, Pilchowice,

- województwo świętokrzyskie: Jędrzejów, Zagrody, Cedzyna,

- województwo warmińsko mazurskie: Rybno, Nidzica, Dobre Miasto, Pisz, Miłakowo, Węgorzewo, Bisztynek, Tolkmicko, Zalewo, Iława, Biskupiec k/Iławy,

- województwo wielkopolskie: Suchy Las, Kościan, Sulmierzyce k/Odolanowa, Ślesin k/Konina, Nekla, Krzyż Wielkopolski, Oborniki, Wysoka, Odolanów, Baby, Ostrzeszów, Kostrzyn Wielkopolski, Kazimierz Biskupi, Bolechowo, Kobylnica k/Poznania, Ujście, Koziegłowy k/Poznania, Grabów Nad Prosną, Czerniejewo, Zaniemyśl, Dopiewo, Pogorzela, Gądki, Przeźmierowo, Duszniki Wielkopolskie, Kłecko, Ostroróg,

- województwo zachodniopomorskie: Gościno, Darłowo, Polanów, Człopa, Choszczno, Połczyn-Zdrój, Borne Sulinowo.