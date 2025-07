Kosmolodzy z Uniwersytetu w Durham w Wielkiej Brytanii zastosowali nową technikę łączącą najwyższej rozdzielczości symulacje superkomputerowe z nowatorskim modelowaniem matematycznym, aby przewidzieć istnienie brakujących "osieroconych" galaktyk. Okazało się, że w niedalekich odległościach wokół nas w kosmosie powinno znajdować się od 80 do 100 galaktyk satelitarnych.

Gdyby udało się je zaobserwować za pomocą teleskopów, mogłoby to stanowić mocne potwierdzenie teorii Lambda Cold Dark Matter (LCDM), która wyjaśnia wielkoskalową strukturę Wszechświata i sposób powstawania galaktyk. W tym modelu galaktyki powstają w centrum gigantycznych skupisk ciemnej materii, zwanych halo. Model opiera się na hipotezie, że zwykła materia w formie atomów stanowi zaledwie 5% całkowitej zawartości Wszechświata, 25% to zimna ciemna materia, a pozostałe 70% to ciemna energia.