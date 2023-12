Abonament RTV ma odejść do lamusa. Jest pomysł na nową opłatę

Media publiczne są obecnie w dużym stopniu finansowane z pieniędzy publicznych. Wynika to m.in. z faktu, że wielu Polaków unika płacenia abonamentu RTV. Egzekwowanie tej opłaty jest utrudnione i z roku na rok takie wpływy maleją. Dlatego padł pomysł, aby zastąpić to rozwiązanie czymś nowym.

Polacy nie chcą płacić abomanetu RTV

Abonament RTV obowiązuje w Polsce od wielu lat, ale w rzeczywistości wpływy z tej opłaty są coraz mniejsze. Rodacy skutecznie unikają płacenia i to przekłada się na coraz mniejsze przychody, z których mają być finansowane Telewizja Polska oraz Polskie Radio.

Na koniec 2022 r. abonament RTV opłacało niespełna 35 proc. ze wszystkich zobowiązanych do tego osób. To około 828 tys. składek, z czego 589 tys. stanowiły gospodarstwa domowe i 239 tys. abonenci instytucjonalni. Natomiast rok wcześniej było to ponad 900 tys. opłat. Jak nietrudno zauważyć, rodaków opłacających abonament RTV jest coraz mniej.

Remedium na problemy nowa opłata audiowizualna

Nowy pomysł zakłada, aby w życie wprowadzić nową i powszechną opłatę audiowizualną. Jej miesięczny koszt ma być znacznie mniejszy w porównaniu do abonamentu RTV, bo wstępnie szacuje się około 8-9 zł miesięcznie. Jednak uniknięcie tej opłaty będzie znacznie trudniejsze. Wynika to z nowego sposobu na pobieranie składki.

Nowa opłata audiowizualna ma być pobierana wraz z podatkiem dochodowym przez urzędy skarbowe. Ma to odbywać się wraz z zaliczką na podatek dochodowy. W tym przypadku jest mowa o każdym podatniku. Tak więc w gospodarstwie składającym się z dwóch dorosłych ludzi, którzy pracują, będzie to kwota na poziomie około 16-18 zł. To jednak nadal mniej niż za jeden abonament RTV, który w przypadku opłacania telewizora wiąże się z wydatkiem ponad 27 zł/mies.

Pomysł zakłada także zwolnienia od nowych opłat. Mówi się o seniorach po 75. roku życia czy osobach w wieku 26 lat (niezależnie od dochodów i statusu uczenia się). Nowa opłata jest związana z dokumentem "Media obywatelskie - założenia ustawy o mediach służby publicznej", który został opracowany przez zespół, w którym znajduje się m.in. Jan Dworak, prezes TVP w latach 2004-2006. Nakreślono tam m.in. problemy związane z finansowaniem mediów publicznych, których koszty w dużym stopniu ponosi budżet państwa.