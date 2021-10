Amazon Prime wreszcie w Polsce

Amazon Prime w Polsce. W końcu! Jedna z największych na świecie firm dostawczo-wysyłkowych wprowadza swoją usługę premium do Polski. Od teraz klienci z naszego kraju będą mogli liczyć na darmową i błyskawiczną dostawę zamówionych produktów bez kwoty minimalnej. Amazon gwarantuje, że paczka będzie pod naszymi drzwiami już następnego dnia po zakupie. Firma założona przez Jeffa Bezosa jest na tyle elastyczna, że może przesyłkę dostarczyć do paczkomatu lub innego punktu odbioru.

Usługa premium Amazona obejmuje nie tylko dostawy. Prime zagwarantuje użytkownikom dostęp do platformy streamingowej, gdzie znajdzie się wiele popularnych produkcji filmowych oraz autorskich seriali np. światowy hit "The Boys". Dodatkowo będzie można liczyć na korzyści płynące z Prime Gaming. Tam można dostać pakiet darmowych gier, lecz bardziej interesujące wydają się być skórki do przedmiotów i postaci z popularnych produkcji. Do tych należą skiny z Apex Legends, New World, League of Legends i wielu innych.



"Niezmiernie cieszymy się, że od dziś klienci w Polsce będą mogli dołączyć do ponad 200 milionów członków Amazon Prime na całym świecie, którzy już korzystają z jego zalet. Wprowadzając Amazon Prime do Polski chcemy ułatwić życie klientom, oferując im szybką i darmową dostawę milionów produktów oraz szeroki wybór filmów i seriali dostępnych do obejrzenia w każdej chwili i z dowolnego urządzenia - nie wspominając o fantastycznych okazjach cenowych. Zaprojektowaliśmy Prime w taki sposób, by był prosty w obsłudze i jak najlepiej dostosowany do zmieniających się warunków życia naszych klientów. Ale to dopiero początek. W przyszłości planujemy wprowadzić jeszcze większy wybór produktów dostarczanych jeszcze szybciej oraz rozszerzyć naszą ofertę filmów i seriali o kolejne pozycje" - mówi wiceprezes Amazon Prime, Jamil Ghani.

Usługa Amazon Prime jest dostępna w cenie 49 zł za rok lub 10,99 za miesiąc. Dla niezdecydowanych jest dostępny darmowy okres próbny.