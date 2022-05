Internauci zauważyli, że po wpisaniu w wyszukiwarkę Google... "beka z Polaków" pojawia się informacja o kursie euro. W chwili pisania tego newsa było to 4,66 zł. Niemal natychmiast pojawiły się spekulacje, że ktoś w Google z premedytacją połączył taki zwrot obrażający Polaków z informacją o kursie euro. Miało to niby pokazać, jak słaba jest złotówka.

Kilku internautów zauważyło jednak, że nie dotyczy to tylko Polaków. Gdy w wyszukiwarkę Google wpiszemy "beka z Anglików", to również pojawia się kurs waluty, a tym razem brytyjskiego funta. W przypadku Anglików sprawa jest nieco inna, bo ich waluta jest mocniejsza od euro, zatem Google wydaje się ich chwalić.

Tak naprawdę to tylko niefortunny zbieg okoliczności. Algorytmy Google dobierają wyniki najbardziej możliwie pasujące treścią do wpisywanych czy wyszukiwanych przez nas słów kluczowych. Najlepszym na to dowodem są kolejne wyniki wyszukiwania "beka z Polaków", a mianowicie pojawiają się memy ukazujące stereotypy Polaka na wakacjach.

Możemy zobaczyć tam typowego Janusza, który nie chce zapłacić 2 euro za skorzystanie z publicznej toalety, robi zdjęcia murzynom czy klaszcze, gdy samolot pomyślnie wyląduje na płycie lotniska. Takich dziwnych wyszukiwań treści jest znacznie więcej. To taki psikus technologii uczenia maszynowego i nie powinniśmy doszukiwać się w tym niczego złego.