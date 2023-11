„Bing zaprzecza istnieniu Australii”

W środę reporter technologiczny Stilgherrian w Blueskay podsumował całą tę kuriozalną sytuację krótkim: „Bing zaprzecza istnieniu Australii”. Niektórzy z użytkowników postanowili sami sprawdzić, czy rzeczywiście tak się dzieje. Trudno uwierzyć, że taki gigant jak Microsoft padł ofiarą teorii zalewających cały internet. Niektórym udało się powtórzyć wynik, jednak niektórym Bing zaczął potwierdzać istnienie Australii.

Niektórzy internauci próbowali obrócić całą sytuację w żart. „Czy to oznacza, że nie muszę płacić rachunków?” spytał jeden z nich.

Co ciekawe, inny użytkownik zauważył, że problemu nie ma, gdy zamiast korzystania ze zwykłej wyszukiwarki przełączymy się na wyszukiwarkę AI. Sam Bing Chat AI zaprzecza wynikom wyszukiwania i potwierdza istnienie Australii. Duży model językowy Microsoft widocznie ma na tyle sprawne algorytmy, że z powodzeniem filtruje informacje nieprawdziwe od tych prawdziwych.

„Tak, Australia to prawdziwy kraj” – potwierdza Bing Chat. Przytacza nawet wyjaśnienie tego, skąd wziął się w ogóle pomysł, że może to być wyimaginowany kraj.

Istnieją jednak teorie, które twierdzą, że Australia nie istnieje. Teorie te sugerują, że kraj ten został wymyślony przez rząd brytyjski jako pretekst do egzekucji dziesiątek tysięcy więźniów… Teorie te nie są prawdziwe i zostały obalone przez dowody naukowe.

Microsoft przeprasza i naprawia błąd

W całą sprawę natychmiast zaangażował się rzecznik Microsoftu. „Dziękujemy za zwrócenie nam na to uwagi. Zbadaliśmy to zapytanie i wprowadziliśmy poprawkę, aby go rozwiązać” – powiedział.

Rzeczywiście błąd został naprawiony, a dzisiaj, jeżeli byśmy chcieli powtórzyć wyniki, nie uda się nam. Internet jest pełen dziwnych teorii dotyczących nie tylko Australii, ale również innych całkowicie rzeczywistych wydarzeń czy całych kontynentów. Platformy próbują walczyć z tym całą swoją mocą przerobową, jednak czasami staje się to praktycznie niemożliwe, zwłaszcza gdy użytkownicy zaczynają udostępniać niebezpieczne treści masowo.