Do sieci trafiły szokujące wyznania byłej partnerki popularnego influencera, który udostępnia treści pod pseudonimem „Gargamel”. W filmie młoda kobieta o pseudonimie lauraklaus opowiada o swoim związku z youtuberem. Opisuje swoją relację z Chuptysiem i jego stosunku wobec niej. Podczas trwania związku miał stosować wobec niej zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną. Należy dodać, że w tamtym czasie dziewczyna była nieletnia.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Gargamela. Mężczyzna odnosi się do wypowiedzi byłej partnerki, nie zaprzecza temu, o czym mówiła w sowim wideo oraz przeprasza i tłumaczy swoje ówczesne zachowanie problemami z nałogiem. "Przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów" – napisał Gargamel.

Kobieta swoim nagraniem chce pokazać innym kobietom, że nie można się bać ujawniania takich historii i trzeba o tym mówić głośno, aby rosła świadomość w społeczeństwie. „Nie bójmy się mówić głośno o przemocowych zachowaniach. jeśli jesteś lub byłaś/eś ofiarą agresji nie wstydź się – lepiej mówić o tym późno niż wcale” – pisze lauraklaus pod swoim wideo.

Opisana przez kobietę sytuacja miała miejsce w latach 2020-2021, kiedy była jeszcze nieletnia. Opowiada o przemocowej relacji z Kubą oraz o tym, że nie można dawać cichego przyzwolenia na to, aby wpływowe osoby pozostawały bezkarne, a ofiary powinny głośno mówić o tym, co je spotkało. Wcześniej kobieta bała się wyznać prawdę ze strachu przed fanami Gargamela, jednak teraz mieszkając za granicą, odzyskała spokój psychiczny i może otwarcie mówić o tym, co ją spotkało.



Do sprawy odniósł się też najbliższy współpracownik vlogera, współautor audycji internetowej "Dwóch Typów Podcast". Zapowiedział, że to koniec ich wspólnego działania.