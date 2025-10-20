Canva nie działa. Internauci zgłaszają awarię usługi

Canva nie działa. Awaria popularnej usługi
Wiele wskazuje na to, że doszło do dość poważnej awarii Canvy. Popularna usługa do tworzenia materiałów graficznych nie działa. Na razie brak jest oficjalnych informacji.
Canva przestała działać, a strona w ogóle się nie ładuje. Internauci zgłaszają awarię w serwisie downdetector.pl, co widać na poniższym screenie:
Canva to popularna platforma internetowa służąca do projektowania graficznego, która umożliwia tworzenie różnorodnych materiałów wizualnych - od plakatów, prezentacji i grafik na media społecznościowe, po wizytówki, ulotki czy nawet krótkie filmy. Została zaprojektowana z myślą o osobach bez doświadczenia w projektowaniu, dlatego oferuje intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" (drag and drop) oraz bogatą bibliotekę gotowych szablonów, czcionek, zdjęć i ikon. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko tworzyć estetyczne projekty bez konieczności korzystania z profesjonalnych programów graficznych, takich jak Photoshop czy Illustrator.
Canva działa w przeglądarce internetowej, ale dostępna jest również jako aplikacja mobilna, co pozwala tworzyć projekty z dowolnego miejsca. Platforma oferuje zarówno darmową wersję z podstawowymi funkcjami, jak i plan Canva Pro z dodatkowymi narzędziami, takimi jak automatyczne usuwanie tła, dostęp do milionów zdjęć stockowych i możliwość współpracy zespołowej. Dzięki prostocie obsługi i szerokim możliwościom personalizacji Canva stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w marketingu, edukacji i mediach społecznościowych.
Więcej informacji wkrótce...