Canva nie działa. Internauci zgłaszają awarię usługi

Canva przestała działać, a strona w ogóle się nie ładuje. Internauci zgłaszają awarię w serwisie downdetector.pl, co widać na poniższym screenie:

Canva nie działa. Screen z serwisu downdetector Downdetector INTERIA.PL

Canva to popularna platforma internetowa służąca do projektowania graficznego, która umożliwia tworzenie różnorodnych materiałów wizualnych - od plakatów, prezentacji i grafik na media społecznościowe, po wizytówki, ulotki czy nawet krótkie filmy. Została zaprojektowana z myślą o osobach bez doświadczenia w projektowaniu, dlatego oferuje intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" (drag and drop) oraz bogatą bibliotekę gotowych szablonów, czcionek, zdjęć i ikon. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko tworzyć estetyczne projekty bez konieczności korzystania z profesjonalnych programów graficznych, takich jak Photoshop czy Illustrator.

Canva działa w przeglądarce internetowej, ale dostępna jest również jako aplikacja mobilna, co pozwala tworzyć projekty z dowolnego miejsca. Platforma oferuje zarówno darmową wersję z podstawowymi funkcjami, jak i plan Canva Pro z dodatkowymi narzędziami, takimi jak automatyczne usuwanie tła, dostęp do milionów zdjęć stockowych i możliwość współpracy zespołowej. Dzięki prostocie obsługi i szerokim możliwościom personalizacji Canva stała się jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w marketingu, edukacji i mediach społecznościowych.

Więcej informacji wkrótce...

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkrycia INTERIA.PL