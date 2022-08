Interaktywne mapy cieszą się coraz większą popularnością. Dane zazwyczaj przedstawione są na nich w czytelny sposób, a przy okazji to naprawdę fajne, gdy można sobie po prostu poklikać i poszukać interesujących nas rzeczy. Ostatnio pisaliśmy o mapie, na której sprawdzimy, czy z naszej miejscowości pochodzi ktoś znany, a teraz przyjrzymy się, co przygotował Microsoft. Jest to interaktywna mapa 3D, która przedstawia infrastrukturę aplikacji Azure.

Na początek dobrze byłoby jednak wyjaśnić, czym jest Microsoft Azure. Mówiąc w skrócie, jest to platforma, dzięki której mamy dostęp do zestawu usług w chmurze. Microsoft udostępnił nam interaktywną mapę (w wersji 2D oraz 3D), na której możemy sprawdzić, jak daleko sięga globalna operacja firmy: wyświetlą nam się podwodne światłowody, położenie centrów danych, obsługiwanych przez nich rejonów (również tych, które mają powstać w przyszłości, ale jest to specjalnie oznaczone, dlatego nie sposób się pomylić) i informacje na ich temat. Znajdziemy tu też niektóre z inwestycji ekologicznych firmy (takich jak elektrownie).

Zdjęcie / Zrzut ekranu/Microsoft Infrastructure Map / Informacja prasowa

Po prawej stronie ekranu wyświetlają nam się najnowsze informacje. Po lewej mamy przycisk symbolizujący filtr, w którym znajdziemy legendę, ale możemy tu też wskazać kategorie danych, jakie chcemy przejrzeć. Oczywiście nie musimy tego robić, wystarczy kliknąć z wybrany przez nas punkt, aby szybko zrozumieć, jak działa cała mapka i odszukać interesujące nas informacje. Jedyną trudnością, jaką możemy napotkać, jest anglojęzyczność narzędzia.

Zdjęcie Przykładowe centrum danych / Zrzut ekranu/Microsoft Infrastructure Map / Informacja prasowa

Microsoft udostępnił także model jednego ze swoich centrów danych. Klikając w przycisk w prawym dolnym rogu, przejdziemy do wirtualnej wycieczki po typowym centrum tej firmy.