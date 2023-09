Każdy z chatbotów będzie miłą twarz, imię i określoną specjalizację

Meta zapowiedziała, że każdy z chatbotów będzie miał „osobowość”, tylko co mają przez to na myśli? Otóż firma chce, aby każdy z nich specjalizował się w określonej umiejętności, a ta specjalizacja będzie determinowała jego sposób bycia i mówienia. Na przykład jest Victor, który jako trener motywacyjny, będzie zachęcał cię do osiągania wyznaczonych sobie celów. Kucharz Max pomoże ci doskonalić twoją sztukę kulinarną i będzie przygotowywał z tobą posiłki z produktów, które masz w domu.

Co ciekawe, kilka gwiazd już wyraziło swoje zainteresowanie, aby użyczyć swojej osobowości różnym typom chatbotów, w tym Snoop Dogg czy Kendall Jenner. Chodzi o to, aby stworzyć imitację prawdziwego człowieka, a nie tylko robota, który będzie automatycznie odpowiadał na nasze pytania. Jak mówi Zuckergber, firma skupia się przede wszystkim na tym, aby dostarczyć rozrywki użytkownikom.

Gwiazda NFL Tom Brady ma wcielić się w postać SI o imieniu Bru, „mądrego debatanta sportowego”, a gwiazda YouTube’a MrBeast zostanie starszym bratem o imieniu Zach. Chatboty zostaną udostępnione w nadchodzących dniach, jednak początkowo tylko w USA.

Sztuczna inteligencja pomoże nam się uporać z uczuciem osamotnienia?

Mark Zuckerberg twierdzi, że nowe chatboty zastąpią nam prawdziwe znajomości, jednak nie wydaje się to zdrowym podejściem, zwłaszcza w pogłębiającym się kryzysie zdrowia psychicznego na całym świecie. Wczesne testy botów przeprowadzone przez Meta nie przebiegły tak bezproblemowo, jak to zostało przedstawione podczas konferencji.

Według doniesień bot o imieniu Gavin nie tylko skrytykował Meta oraz samego właściciela Marka Zuckerberga, ale również pozwalał sobie na sprośne uwagi na temat kobiecej anatomii. Nadanie chatbotom osobowości może nieść ze sobą określone skutki, których na ten moment nie da się przewidzieć.

Meta uspokaja i twierdzi, że po szeregu testów i eksperymentowania z wprowadzeniem szeregu chatbotów SI, interakcja z nimi stała się „nieco przyjemniejsza”.