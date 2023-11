Dysk Google ma poważny problem. Użytkownicy skarżą się na znikające pliki

Dysk Google to usługa, którą nie trzeba zapewne przedstawiać wielu z was. Platforma cieszy się dużą popularnością również w Polsce i pozwala na przechowywanie plików w chmurze należącej do giganta z Mountain View. Jeśli macie tam własne dane, to koniecznie sprawdźcie, czy czegoś nie brakuje. Usługa ma poważny błąd, który objawia się znikaniem plików.

Użytkownicy Dysku Google skarżą się na znikające pliki

Użytkownicy platformy zauważyli w ostatnim czasie, że ich dane przechowywane na Dysku Google po prostu znikają. Taki błąd rzeczywiście istnieje i nie jest niczyim wymysłem. Gigant z Mountain View potwierdził bug i twierdzi, że przygląda się raportom zgłaszanym przez użytkowników oraz szuka stosownego rozwiązania.

Wczesne śledztwo w tej sprawie wykazało, że problem znikających plików z Dysku Google powiązany jest z desktopową aplikacją platformy dostępną na komputery. W przypadku wersji na telefony bug nie występuje. Błąd sięga maja 2023 r., bo użytkownicy twierdzą, że ich pliki utworzone lub przesłane do chmury po tym terminie nie są widoczne.

Jeden z użytkowników zgłosił ten problem jakiś czas temu i zasugerowano mu przywrócenie danych z kopii zapasowej lub skorzystania z narzędzia do odzyskiwania. Niestety to nie pomogło.

Przyczyna problemu nieznana

Google przygląda się tym błędom i na razie udało się jeszcze ustalić, że problemy powiązane są z konkretnymi wersjami desktopowej aplikacji Dysku z numerkami 84.0.0.0 - 84.0.4.0. Konkretna przyczyna nie jest jednak znana. W każdym razie odradzane jest usunięcie aplikacji. Firma sugeruje, aby tymczasowo tworzyć kopię zapasową folderu DriveFS w innym miejscu.

Warto dodać, że niedawno było głośno o innym problemie związanym z platformą Dysk Google. Okazało się, że zawartość danych przechowywanych w chmurze jest skanowana przez sztuczną inteligencję firmy w postaci Barda, choć mówi się o plusach tego rozwiązania. Ma to pozwolić na szybsze wyszukiwanie i dostęp do plików. Na szczęście użytkownicy mają nad tym kontrolę i mogą taką funkcję w dowolnym momencie wyłączyć, co jest możliwe z poziomu ustawień konta.