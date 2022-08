Dziwne posty na Facebooku. Co się dzieje? Spokojnie, to tylko awaria

Tablica Facebooka jest kompletnie nieczytelna i raczej nie doszukamy się na niej informacji przekazywanych przez naszych znajomych.

Możemy się za to przez chwilę poczuć jak admini stron celebrytów i to wcale nie jest dobra wiadomość.

Wyświetlane aktualności opanował spam z profili popularnych osób, które wcześniej polubiliśmy. Tym sposobem wiem, co ludzie wypisują do zespołów, piłkarzy, aktorów czy innych celebrytów, a na Facebooka szybko ponownie nie zerknę.

Zdjęcie Co między innymi mogą zobaczyć na swoich tablicach użytkownicy Facebooka / Zrzut ekranu/Facebook.com / archiwum prywatne

Facebook zhakowany? Globalna awaria serwisu

Polscy użytkownicy od rana masowo zgłaszają awarię serwisu. Na Twitterze można zauważyć, że #Facebook zdecydowanie trenduje, a publikowane posty są w różnych językach, w tym na pewno po polsku, angielsku i hiszpańsku.

Problem dotyczy zatem nie tylko naszego podwórka, jest raczej globalny. Co jednak ciekawe, nie u wszystkich on występuje. Również wśród moich znajomych są szczęściarze, których Facebook jest wolny od tej konkretnej usterki.

Co się dzieje na Facebooku?

Wiemy, że firma pracowała nad zmianą sposobu wyświetlania postów na tablicach użytkowników, ale... nie tak to miało wyglądać! Wszystko wskazuje na to, że to tylko awaria. Meta nie zabrała jeszcze głosu w sprawie, natomiast nie obawiałabym się, że to nowa facebookowa rzeczywistość.

Zastanawiające jest to, jak bardzo w obecnej sytuacji spadnie liczba polubień konkretnych profili, natomiast co bardzo istotne - należy pamiętać o zachowaniu, a nawet zwiększeniu środków bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu. Nie klikajmy w umieszczane linki, do otrzymywanych wiadomości podchodźmy bardzo ostrożnie. Taki moment może być idealny dla cyberprzestępców do wzmożonej działalności mającej na celu oszukanie jak największej liczby internautów.