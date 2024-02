Zastanawiająca kampania ukraińskiego ministerstwa

O ile tragiczne skutki najazdu Rosji na Ukrainę są faktem, a sama wojna trwa już bardzo długo i zbiera koszmarne żniwo, to pomysł na nową kampanię nawiązującą do marki kosmetycznej i odcienia szminki jest co najmniej zastanawiający. Niektórzy odbiorcy wpisu zauważają, że oznaczenie popularnej firmy MAC może być próbą dotarcia do większej liczby użytkowników, by zwrócić uwagę na szalejący w kraju konflikt. Inni dołączają do akcji, twierdząc, że warto zbanować "kolor ludobójstwa".

Większość internautów wykazuje jednak konsternację. "O co chodzi w tym wpisie?", pytają odbiorcy. "Świat zna również rosyjski balet, rosyjską ruletkę, góry Rosji, rosyjski bilard - ruską piramidę, rosyjski alfabet itp. To sporo rzeczy do zbojkotowania", skwitował jeden z odbiorców tweeta. Kontrowersyjny wpis stał się też pożywką dla tzw. trolli.

"Russian Red" wycofany z Ukrainy

Kultowy odcień został wycofany ze sprzedaży na rynku ukraińskim. Na sprawę dalszej dystrybucji tego koloru szminki w innych zakątkach świata zwróciła uwagę ekspertka ds. komunikacji i influencerka Svitlana Paveletskaya, która serią plakatów i innych obrazów nawołuje MAC do wycofania odcienia lub zmiany jego nazwy na niekojarzący się z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją i Ukrainą.

Instagram Post Rozwiń

MAC "Russian Red" to czerwony odcień o lekko chłodnej tonacji, z subtelnymi niebieskimi tonami i matowym wykończeniem - można przeczytać w opisie kosmetyku na różnych stronach z kosmetykami. Odcień, oznaczony jako "rosyjski", przypomina klasyczną czerwień "hollywoodzką".