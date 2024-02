Spis treści: 01 Internauci piszą o swoich problemach

02 Czarny humor to tylko przykrywka

03 Bezpłatna pomoc psychologiczna w Polsce

Na platformie X znanej wcześniej jako Twitter konta mają najrozmaitsze postacie - zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne. Wśród wielu gwiazd, celebrytów oraz innych rozpoznawalnych osobistości, swój profil ma także znana na całym świecie kukiełka - Elmo.

Internauci piszą o swoich problemach

Bohater programu telewizyjnego dla dzieci "Ulica Sezamkowa" co jakiś czas zamieszcza - zwykle urocze i niewinne - wpisy. Tym razem jeden z takich postów okazał się przypadkowo poruszyć prawdziwą lawinę komentarzy, które nawiązują do kiepskiego stanu psychicznego tysięcy internautów. To z kolei sprawiło, że Elmo podjął temat szukania pomocy i dbania o zdrowie psychiczne.

Reklama