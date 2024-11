Ostatnim filmem z uniwersum Star Wars, który gościł na ekranach kin, był tytuł "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" z 2019 r. Disney ma w planach kolejne duże produkcje i mówi się nawet o tym, że w planach studia jest także nowa trylogia. Tym razem dla fanów serii mamy złe wieści.

Nowy film Gwiezdne Wojny bez premiery w grudniu 2026 roku

Variety raportuje, że film z cyklu Gwiezdne Wojny, który Disney chciał wprowadzić do kin w grudniu 2026 r., nie pojawi się w tym terminie. Co prawda nigdy tego nie potwierdzono, ale dużo mówiło się o nowej produkcji ze świata Star Wars z Rey. To postać, której losy najlepiej nadają się do kontynuacji i stąd taki wybór był najrozsądniejszy.

Miał to być film wyreżyserowany przez Sharmeen Obaid-Chinoy, ale pojawiły się problemy. Projekt został opuszczony przez scenarzystę Stevena Knighta i spekulowano, że może to doprowadzić do opóźnień o co najmniej kilka miesięcy.

Mimo to w 2026 r. fanów Star Wars czeka inna produkcja. To potwierdzony już tytuł "The Mandalorian & Grogu". Jego premiera w kinach planowana jest na maj 2026 r. Jaka inna produkcja ma zastąpić Gwiezdne Wojny w repertuarze Disneya na grudzień za dwa lata?

Zamiast Star Wars nowa Epoka Lodowcowa

Variety dodaje, że grudniowa premiera filmu z uniwersum Star Wars może zostać zastąpiona filmem z innej serii Disneya. To szósta część Epoki Lodowcowej, która to fanów Gwiezdnych Wojen do kin raczej nie przyciągnie.

Już od jakiegoś czasu pojawiają się głosy, że Disney nie ma pomysłu na Gwiezdne Wojny. Studio będzie chciało to jednak zmienić. Ostatnie kilka lat przyniosło nowe produkcje z uniwersum Star Wars, ale były to różne seriale z historiami osadzonymi w tym świecie. Od produkcji z 2019 r. na ekranach kin nie było żadnego nowego filmu i zmieni się to dopiero w maju 2026 r., wraz ze wspomnianym "The Mandalorian & Grogu".

Dziennikarze próbują uzyskać pewne informacje o dalszych przygodach Rey od Daisy Ridley, która wcieliła się w postać z ostatniej trylogii. Aktorka stara się jednak tego nie komentować i udziela wymijających odpowiedzi. Choć jakiś czas temu stwierdziła, że jest podekscytowana powrotem do roli Rey, ale też nieco poddenerwowana.

