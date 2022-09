"Poświęć chwilę na... pokochanie siebie" - napisał Elon Musk na swoim profilu na Twitterze, przy okazji zamieszczając słynnego mema z aktorem Dwaynem Johnsonem przytulonym do kamienia. Jego słowa natychmiast polubiły i skomentowały tysiące osób. Musk znowu wywołał falę spekulacji i kontrowersji.

Wielu jego fanów zrozumiało jego aluzję jako fakt przyznania się do narcyzmu i posiadania podwójnej osobowości. Na zdjęciu bowiem pojawia się aktor Dwayne Johnson, czyli The Rock, który przytula The Rock (w sensie kamień). Ma to symbolizować przytulanie siebie i nawiązywać do słów Muska o poświęceniu chwili na pokochanie siebie.

To wszystko brzmi dziwnie, ale w przypadku szefa SpaceX to zupełnie normalne. Musk przez wielu uważany jest za infantylnego biznesmena ze skłonnościami narcystycznymi. Jego plany i podejmowane przedsięwzięcia nie tylko mają na celu zbawić ludzkość, ale przede wszystkim podbudować jego już rozdęte ego, że miliardy ludzi wiele mu zawdzięcza i będzie zawdzięczać w przyszłości jeszcze więcej.

Najbogatszy człowiek świata na pewno zdaje sobie sprawę ze swoich często głupich pomysłów, którymi dzieli się ze swoimi fanami za pośrednictwem Twittera, a jakie niekorzystnie wpływają na jego wizerunek i zaufanie innych ludzi. Dlatego obserwatorzy napisali w komentarzach, że ma racje i powinien jak najszybciej siebie pokochać, takim jakim jest, ze wszystkimi zaletami, a zwłaszcza wadami.

Ostatnim jego dziwnym wybrykiem była chęć zakupu Twittera. Jednak okazuje się, że mógł to zrobić pod wpływem chwili, a później zrezygnował, ponieważ przestraszył się wybuchu III wojny światowej, w związku z agresją Rosji na Ukrainę.