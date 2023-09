Gmail bez podstawowego widoku. Google podało termin uśmiercenia funkcji

Google oferuje w poczcie Gmail dwa widoki. Tym najpopularniejszym jest standardowy i nie każdy o tym wie, ale dostępny jest jeszcze jeden inny — podstawowy oparty na HTML. Niestety gigant z Mountain View planuje się go pozbyć i wiemy, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych miesięcy, co potwierdzono na stronach wsparcia firmy.

Gmail straci widok podstawowy na początku 2024 roku

Google ujawniło na własnej stronie, że Gmail straci widok podstawowy w styczniu 2024 r. Wtedy zostanie on wyłączony i korzystający z niego użytkownicy będą musieli przełączyć się na standardowy, który jest bogatszy wizualnie oraz oferuje dostęp do większej liczby funkcji. Ponadto firma podkreśla większe bezpieczeństwo, które oferowane jest w tym trybie. Poniżej treść komunikatu firmy związanego z uśmierceniem opcji.

Reklama

"Ważne: do stycznia 2024 roku możesz wyświetlać Gmaila w przeglądarce w podstawowym widoku HTML. Po tym terminie widok Gmaila automatycznie zmieni się na standardowy.

Jeśli Twoja przeglądarka jest obsługiwana, Gmail będzie automatycznie otwierany w widoku standardowym. Możesz w nim korzystać z najnowszych funkcji i zabezpieczeń Gmaila."

Google nie pozostawia wyboru

Użytkownicy Gmaila korzystający z widoku podstawowego nie będą mieli wyboru i zostaną automatycznie przełączeni na standardowy. Trochę szkoda, bo część z internautów chwali sobie dostęp do starszej opcji. Przydaje się ona w szczególności na wolniejszych urządzeniach oraz miejscach, gdzie nie ma dostępu do szybkiego internetu. Widok oparty na HTML wczytuje się szybciej. Niestety decyzja zapadła i wygląda na to, że nie będzie od niej odwrotu.

Warto dodać, że Google niedawno zintegrowało z pocztą Gmail wyczekiwaną nowość. Tym narzędziem jest tłumacz, który został wprowadzony do aplikacji mobilnej na urządzenia z Androidem oraz iOS. Dzięki temu można korzystać z opcji tłumaczenia bez potrzeby opuszczania poczty, co z pewnością jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Opcja została wprowadzona do aplikacji kilka tygodni temu i jej wdrażanie odbywało się w systemie etapowym.