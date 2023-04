Google Drive z nowym limitem. Ile plików wrzucimy na dysk?

Korzystacie z Google Drive? To popularne narzędzie służy do przechowywania, synchronizowania i udostępniania plików. Możemy z niego korzystać już od 2012 roku. Jest bardzo łatwe w użyciu i przydatne. Sama korzystam z niego, aby mieć szybki dostęp do zdjęć na dowolnym urządzeniu, ale służy mi też jako sposób udostępniania współpodróżnikom fotek z wakacji. Mocno zdziwiłam się, gdy dowiedziałam się, że Google po cichu wprowadziło limit plików, jakie możemy umieścić w chmurze.

Zdjęcie Google Drive z limitem plików? Firma po cichu wprowadza zmianę. / 123RF/PICSEL