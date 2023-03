Google zamyka kolejny swój projekt. Tym razem chodzi o Jacquard

Google ATAP (Advanced Technology and Projects) w 2015 roku zaprezentowało technologię inteligentnej odzieży, która jest połączona z aplikacją w telefonie. Specjalne włókna zostały wplecione w tkaninę, dzięki czemu ubranie wyposażone było w panel dotykowy.

Project Jaquard

Założenie projektu było naprawdę interesujące. W standardowe materiały używane do produkcji ubrań wplecione zostały specjalne włókna umożliwiające odbieranie dotyku i przesyłanie danych bezprzewodowo do smartfona lub innego urządzenia kompatybilnego z technologią. Debiut technologii zaprezentowano dwa lata później na specjalnych kurtkach Levi’s.

Czujniki dotykowe zostały osadzone w materiale, a następnie sparowano je ze smartfonem. Dzięki temu użytkownik mógł wykonywać pewne zadania na telefonie bez potrzeby wyciągania go z kieszeni. Kolejnym krokiem w rozwoju technologii były inteligentne plecaki Yves Saint Laurent. Założeniem projektu była możliwość między innymi odtwarzania bądź wstrzymywania muzyki, poprzez dwukrotne dotknięcie czujnika w ubraniu.

Na przykład zakrycie czujnika na jakiś czas wycisza bądź wyłącza powiadomienia. Natomiast wykonanie gestu na podkoszulku pozwalałoby sterować inteligentnymi sprzętami domowymi. Od czasu zaprezentowania projektu, różne firmy interesowały się tą technologią. Oprócz kurtek Levi’s i torby YSL, technologię Jacquard wykorzystał Adidas do stworzenia inteligentnej wkładki dla piłkarzy. Natomiast Samsonite wypuścił własny plecak z wykorzystaniem tej technologii.

Koniec z Jacquard

W ciągu ostatnich kilku dni firma Google wypuściła aktualizację aplikacji Jacquard. Zaczęła wyświetlać komunikat na temat zamknięcia aplikacji w ciągu miesiąca. Użytkownicy zostali zachęceni do pobrania wszystkich swoich danych lub ich usunięcia, co sprawi, że nie będzie możliwości dalszego użytkowania akcesoriów.

Zdjęcie Komunikat wyświetlany po aktualizacji aplikacji / Jacquard™ od Google/print screen / domena publiczna

Wszystkie komunikaty wyświetlane przez aplikację jasno dają do zrozumienia, że aplikacja przygotowywana jest do wyłączenia. Gdy włączymy aplikację bez dostępu do Internetu, zostanie nam wyświetlony następujący komunikat:

Zdjęcie Komunikat po otwarciu aplikacji bez dostępu do sieci / Jacquard™ od Google/print screen / domena publiczna

Co więcej, gdy zostaniemy pozbawieni wsparcia aplikacji, wydaje się, że inteligentne akcesoria korzystające z tej technologii po prostu przestaną działać, ponieważ zostaniemy pozbawieni wsparcia aplikacji towarzyszącej. Jedynie sprawa nie jest jasna w przypadku wkładek adidasa, gdyż firma korzysta z oddzielnej aplikacji do sterowania.

Zamknięcie aplikacji Jacquard ma nastąpić 24 kwietnia 2023 roku.

