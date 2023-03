Apple Music Classical już jest. Cena, jakość dźwięku, jak pobrać aplikację

Streaming

Apple Music Classical od 28 marca jest dostępna do pobrania w AppStore. To nowa aplikacja stworzona z myślą o miłośnikach muzyki klasycznej. Oferuje dostęp do kilkumilionowej biblioteki utworów, w tym wyselekcjonowanych list odtwarzania i ekskluzywnych albumów. Wszystko to dostępne w najwyższej jakości dźwięku. Jak pobrać Apple Music Classical, jaka jest cena za dostęp do bazy utworów i jaka jest jakość dźwięku?

Zdjęcie Aplikacja Apple Music Classical jest już dostępna do pobrania w AppStore. Ile kosztuje i co zawiera w bibliotece? / Apple / Informacja prasowa