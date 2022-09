W internecie, a zwłaszcza mediach społecznościowych, codziennie pojawia się ogrom treści. Kwestią czasu jest to, jak szybko wśród nich znajdą się takie, które z jakiegoś powodu staną się bardzo popularne. Jak już jednak wiemy, ta popularność wcale nie oznacza, że chętnie oglądane filmy czy zdjęcia są bezpieczne.

Nie tak dawno słyszeliśmy o "The Blackout Challenge", którego uczestnicy mieli się podduszać, aby stracić przytomność. To wyzwanie dla kilku osób skończyło się tragicznie, a TikTok został pozwany przez rodzica jednej z małoletnich ofiar.

Czym jest "Sleepy Chicken"?

Minęły raptem dwa miesiące, a na scenie popularnych i niebezpiecznych trendów w mediach społecznościowych pojawił się nowy. Chodzi o... gotowanie kurczaka w syropie na kaszel. Choć brzmi to absurdalnie, problem faktycznie istnieje. Zarówno na TikToku, jak i Instagramie pojawiają się nagrania użytkowników, którzy taką "potrawę" przygotowują.

Do jej sporządzenia wykorzystywany jest Nyquil, czyli lek na kaszel i przeziębienie dostępny bez recepty. Składa się on z połączenia acetaminofenu, dekstrometorfanu i doksylaminy, ma leczyć wspomniany kaszel, ale i ból gardła, gorączkę czy katar i zdecydowanie nie należy go mylić z... marynatą.

Pochodzenie przepisu jest niejasne. Jak podaje strona Know Your Meme, która śledzi trendy online, po raz pierwszy mógł pojawić się w 2017 roku, pod nazwą "Sleepy Chicken", która jest również używana obecnie.

Ostrzeżenie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków

Ta sytuacja została bardzo poważnie potraktowana przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. Wydała ona ostrzeżenie, w którym to niecodzienne "danie" określa jako przepis na niebezpieczeństwo. Samo wyzwanie nazywa "głupim i nieapetycznym". W oświadczeniu możemy też przeczytać, dlaczego robienie takich rzeczy jest złym pomysłem. Gotowanie leku może uczynić go znacznie bardziej skoncentrowanym i zmienić jego właściwości. Nawet jeśli nie spożyjemy kurczaka, samo wdychanie oparów leku podczas gotowania może spowodować, że środek dostanie się do organizmu. Może to zaszkodzić również płucom tych, którzy przyrządzą tę niebezpieczną potrawę.

TikTok jest świadomy tego, że tego typu filmy znajdują się na platformie. Pod jednym z nich, na którym użytkownik zremiksował wideo pokazujące osobę gotującą kurczaka na kuchence i wylewającą na niego zieloną zawartość butelki, umieszczono ostrzeżenie przed tym, że udział w tej aktywności może spowodować, że zostaniemy zranieni my lub osoby trzecie.

FDA natomiast w swoim ostrzeżeniu zawarła również wskazówki dla rodziców. Poruszono między innymi kwestię przechowywania leków w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu oraz otwartą rozmowę na temat niebezpieczeństwa związanego z nieodpowiedzialnym i nieodpowiednim przyjmowaniem leków oraz trendami w mediach społecznościowych.