Sukces TikToka przykuł uwagę wielkich korporacji w tym Mety (dawniej Facebook), która jest właścicielem Instagrama. Instagram od bardzo dawno cieszy się popularnością wśród internautów, lecz aplikacja w ostatnich latach zaczęła tracić użytkowników ze względu na sukces TikToka. W związku z tym tej jesieni firma postanowiła wprowadzić do swojej oferty Rolki, czyli alternatywę dla chińskiej aplikacji.

CEO Instagrama, Adam Mosseri wyjawił, że w 2022 roku firma postawi na rozwój funkcji Reels, czyli narzędzia do nagrywania, udostępniania i oglądania krótkich filmików. W przyszłym roku możemy spodziewać się większych możliwości monetyzacji treści. Dodatkowo twórcy aplikacji planują wprowadzić więcej funkcji wiadomości, by Instagram stał się bardziej atrakcyjnym komunikatorem internetowym. Nie zabraknie również prób zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych. Adam Mosseri zapowiada wprowadzenie systemu kontroli rodzicielskiej, by ochronić dzieci przed treściami, które mogłyby okazać się szkodliwe oraz oszustami.

Musimy przemyśleć czym jest Instagram, bo świat się szybko zmienia, a my musimy razem z nim powiedział CEO Instagrama Adam Mosseri.

Reklama

TikTok śmiało może być nazwany największym fenomenem ostatnich lat. Rozmiary społeczności skupionej wokół aplikacji sprawiają, że aktualnie każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na platformie przeważają treści muzyczne i taneczne, które to nakłaniają do podejmowania przeróżnych wyzwań choreograficznych. Wielu artystów wykorzystuje TikToka do promowania własnych utworów. Wystarczy nagrać rytmiczną piosenkę i wymyślić do niej nieskomplikowany układ taneczny, a istnieje szansa, że zawładnie ona TikTokiem. Nic dziwnego, że Instagram planuje podkraść użytkowników chińskiej aplikacji.