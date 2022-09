Spis treści: 01 Jak sprawdzić, kto korzysta z mojej sieci Wi-Fi?

02 Jak odłączyć kogoś od Wi-Fi? Zablokuj niechciane urządzenia

03 Zmień hasło do Wi-Fi

Jak sprawdzić, kto korzysta z mojej sieci Wi-Fi?

Jest kilka sposobów na to, aby sprawdzić, kto korzysta z mojej sieci Wi-Fi. Część dostawców usług internetowych oferuje aplikacje do zarządzania siecią na urządzenia mobilne i komputery stacjonarne, które wyświetlają listę podłączonych urządzeń i umożliwiają zmianę uprawnień. Dzięki temu można łatwo usuwać urządzenia z sieci i blokować ponowne połączenia.

Jeżeli nie mamy takiej możliwości, należy uzyskać dostępu do interfejsu routera na komputerze poprzez wpisanie lokalnego adresu IP w przeglądarce internetowej. Lokalny adres IP routera w systemie Windows można znaleźć, wykonując następujące kroki:

naciśnij klawisz Window + R, a następnie wpisz cmd, aby otworzyć wiersz polecenia;

w oknie wiersza polecenia wpisz [ipconfig], a następnie naciśnij klawisz Enter;

adres IP powinien pojawić się obok "bramka domyślna" lub "Adres IPv4" w wynikach.

Lokalny adres IP routera w Mac-u można znaleźć, wybierając "Preferencje systemowe", następnie "Sieć", kolejno "Zaawansowane" i "TCP/ICP". Poszukaj adresu IP routera obok "Adres IPv4".

Wpisz znaleziony adres IP routera w przeglądarce internetowej. Powinien pojawić się interfejs konfiguracyjny routera. Następnie zaloguj się przy użyciu hasła sieciowego. Po wejściu możesz przeglądać aktywność w sieci.

Jak odłączyć kogoś od Wi-Fi? Zablokuj niechciane urządzenia

Kolejny krok w walce z intruzem to sprawdzenie, kto korzysta z mojej sieci Wi-Fi i zablokowanie niepożądanego dostępu. Wyszukiwanie i zarządzanie listą podłączonych urządzeń zależy od marki i modelu routera. Warto wcześniej zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Ta konkretnego modelu będzie dostępna również w Internecie.

Jak zablokować niechciane urządzenia? Wystarczy, że na podstawie nazw podłączonych urządzeń ustalisz, które z nich należą do członków twojego domu. W przypadku komputerów Mac niektóre urządzenia podają tylko swój adres, stąd czasami konieczność porównania adresów Mac każdego urządzenia.

Jeśli nakryjesz złodzieja sieci, możesz zablokować mu dostęp. Po raz kolejny metoda blokowania niechcianego intruza różni się między interfejsami routera, ale zwykle jest wykonywana z menu preferencji urządzenia.

Zmień hasło do Wi-Fi

Na koniec musisz zmienić hasło do sieci upewniając się, że korzystasz z najsilniejszego możliwego protokołu bezpieczeństwa. To uniemożliwi oszustom ponowne włamanie się do sieci. Podobnie jak w poprzednich krokach, znalezienie tych opcji zależy od oprogramowania routera, ale powinno być łatwe do zlokalizowania.

Upewnij się, że tworzysz silne hasło. Dlatego należy włączyć najwyższe możliwe szyfrowanie sieci. Dla niektórych urządzeń może to być WPA3, podczas gdy inne mogą używać tylko WPA2-AES lub WPA2-TKIP. Jeśli router nie obsługuje co najmniej WPA2, zdecydowanie warto uaktualnić sprzęt do nowszego modelu.

