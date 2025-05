Eksperci podkreślają, że odnalezione kadłuby są wyjątkowe, co czyni je wartościowym odkryciem w historii archeologii Wietnamu, stanowiąc do tego unikatowe znalezisko na skalę światową. Wietnamskie władze oceniły bowiem, że technika budowy jest w tym przypadku niecodzienna i nie była wcześniej zarejestrowana ani w Wietnamie, ani nigdzie indziej na świecie.

Konstrukcja nasuwa skojarzenia z katamaranem - to bowiem łódź dwukadłubowa. Kadłuby tej wiekowej konstrukcji są połączone ze sobą za pomocą czopów i kołków drewnianych, bez użycia metalu. Wykonane są z siedmiu do ośmiu warstw desek, każda o szerokości 22 do 34 cm i średniej grubości 4,5 cm. Każdy kadłub ma ponad 16 metrów długości, 1,95 do 2,2 metra szerokości i maksymalną głębokość około 2,15 metra. Stabilność całej łodzi zapewnia przemyślana budowa z użyciem pionowych i poziomych belek. Ustalono, że statek wykorzystywano do przewożenia towarów, ponieważ na stanowisku odnaleziono pozostałości w postaci m.in. nasion i owoców.