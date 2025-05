Leopard 2 nie do poznania. Ukraińcy tworzą potwory

Leopard 2A4 to jeden z najpopularniejszych czołgów na świecie. Do Ukrainy trafił w ramach pomocy militarnej z arsenałów wielu państw NATO m.in. Hiszpanii, Kanady i Polski. Do tej pory Kijów otrzymał około 40 maszyn tej wersji, w tym 14 z wyposażenia Wojska Polskiego.

Warunki konfliktu za naszą granicą wymusiły jednak znaczące modyfikacje tych czołgów. Pokazał je ukraiński pancerniak o pseudonimie ko4evnik. Na jego nagraniu z poligonu możemy zobaczyć przynajmniej dwa Leopardy 2A4, które zostały dozbrojone w ogromną liczbę kostek pancerza reaktywnego Kontakt-1 oraz gumowe nakładki tzw. fartuchy czy siatki antydronowe.

Skala wizualnych zmian jest tak duża, że wśród komentatorów zmodyfikowane Leopardy w Ukrainie otrzymują często zbiorcze oznaczenie Leopard 2A4V. Modyfikacje widać szczególnie przy zestawieniu ze zdjęciami standardowych Leopardów 2A4.

Leopard 2A4V po lewej i Leopard 2A4 po prawej vorwerk, CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

Ukraińskie podejście do czołgów Leopard 2A4

Przyglądając się Leopardom 2A4V widać szczególnie olbrzymi dodatek kostek pancerza reaktywnego (ERA) na burtach kadłuba oraz przodzie i bokach wieży. W tych kostkach znajdują się materiały wybuchowe, które detonują się na zewnątrz po uderzeniu efektora np. pocisku przeciwpancernego czy granatu z głowicą kumulacyjną. Powstała wtedy kontreksplozja rozprasza częściowo energię po wybuchu ładunku w pocisku. Pancerz ERA jak Kontakt-1 jest stosunkowo tanim i powszechnym rozwiązaniem dla Ukraińców, toteż często zabezpieczają nim powierzchnie czołgów, w których ochrona balistyczna jest mniejsza.

Duża część ulepszeń ochrony w Leopardzie 2A4V stanowią dość prowizoryczne rozwiązania np. kawałki stalowych płyt przykręconych do osłony armaty czy siatki antydronowe. Te ostatnie są montowane szczególnie w okolicach stropu wieży czy przedziału silnika. Jak jest to popularne rozwiązanie wśród żołnierzy obu stron wojny w Ukrainie, to nie jest ono szczególnie skuteczne. Niemniej stanowi środek ochronny, który ma uzupełnić podstawowy pancerz czołgu, gdyż ten nie zapewnia odpowiedniej ochrony w warunkach walki nasyconej m.in. dronami i amunicją krążącą. To ma zaskoczyć rosyjskich żołnierzy, utrudniając im trafienie.

Co potrafi Leopard 2A4

Leopard 2A4 to wersja niemieckiego czołgu podstawowego III generacji. Model ten produkowano w latach 1985-1992 i z linii montażowych zeszło ok. 700 sztuk. Powstał jako odpowiedź na radzieckie czołgi z lat 80 i był ostatecznym pokazem zachodnich możliwości w rozwoju broni pancernej w czasach Zimnej Wojny. Gdy wchodził do służby, robił wrażenie zastosowaniem cyfrowych komputerów balistycznych, pomagających w prowadzeniu efektywnego ostrzału.

Leopard 2A4 dziś to dziś jednak leciwa konstrukcja, która w wielu państwach przechodzi krajowe modernizacje. Ukraińcy mają swoje 2A4V a np. w Polsce realizowany jest program 2PL, który modernizuje nasze A4 do nowoczesnego standardu, wprowadzając m.in. możliwość strzelania nowoczesnymi pociskami podkalibrowymi DM53 i DM63A1.

Parametry taktyczno-techniczne czołgu Leopard 2A4:

Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)

Długość: 10,97 m

Szerokość: 3,77 m

Wysokość: 2,64 m

Masa bojowa: 55200 kg

Uzbrojenie główne: działo gładkolufowe Rheinmetall L/44 kalibru 120 mm

Uzbrojenie dodatkowe: 2 karabiny maszynowe MG3A1 kalibru 7,62 mm

Napęd: 12-cylindrowy silnik diesla MTU MB 873 Ka-501 o mocy 1500 KM

Prędkość maksymalna: ok. 70 km/h po drodze

Zasięg jazdy: 450 km

