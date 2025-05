Play zabierze Polaków na Islandię. Wraca połączenie z Warszawy

Wielka Brytania, Irlandia, Sycylia, Sardynia - to tylko niektóre z wysp Europy, które znane są na całym świecie. Drugą co do wielkości europejską wyspą jest natomiast Islandia - miejsce nazywane krainą lodu i ognia, marzenie wielu podróżników. To właśnie na tę niezwykłą wyspę zabierze wkrótce Polaków tania islandzka linia lotnicza - Play.

Przewoźnik wraca bowiem do naszego kraju, by podobnie jak w 2023 i 2024 roku transportować podróżnych z Warszawy do Reykjaviku-Keflaviku. Linia lotnicza Play już od 16 maja 2025 roku ponownie uruchamia sezonowe bezpośrednie połączenia z Warszawy (Lotnisko Chopina) do Keflaviku, głównego portu lotniczego Islandii.

Loty z Warszawy do Keflaviku z ramienia Play wystartują już 16 maja i będą dostępne aż do października. Play, flyplay.com materiał zewnętrzny

Loty z Polski na Islandię. Warszawa-Keflavik tanimi liniami Play

Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu, co czyni je wygodną opcją zarówno na krótkie wypady, jak i dłuższe wyjazdy na Islandię. Krótkie trasy obsługiwane są nowoczesne samoloty. Flota Play składa się z samolotów Airbus A320neo i A321neo, a oferta z Polski na Islandię obejmuje jedne z najtańszych lotów w dwie strony. Loty z Warszawy do Reykjaviku-Keflaviku będą dostępne do października.

W cenie biletu zawarty jest bagaż podręczny (42x32x25 cm, do 10 kg), a za dodatkową opłatą można dokupić większy bagaż podręczny lub rejestrowany. Oprócz lotów na Islandię można skorzystać też z opcji przesiadki w tym kraju, by podróżować jeszcze dalej. Play lata do wielu miejsc, łącząc Europę z Ameryką Północną i Afryką.

Play łączy Islandię z wieloma punktami w Europie, a także Ameryce Północnej i Afryce. Play, flyplay.com materiał zewnętrzny

Islandia kusi atrakcjami. Nie tylko Blue Lagoon, lodowce i wulkany

Jak się dostać z lotniska w Keflaviku do stolicy Islandii? Z portu kursuje autobus - i najlepszym sposobem dojazdu z lotniska do Reykjaviku jest właśnie transfer autobusowy. Do centrum Reykjaviku można też dojechać taksówką, istnieje również opcja wynajęcia auta, ale ten punkt warto przemyśleć i zorganizować wcześniej. A co robić na Islandii? Już sama natura zachwyca i samo obcowanie z nią może być niezwykłym doświadczeniem, a do tego dochodzą też inne atrakcje.

Blue Lagoon (Błękitna Laguna) - słynne geotermalne kąpielisko, z wodami bogatymi w minerały, idealne do relaksu i kąpieli przez cały rok. Warto sprawdzać dostępność obiektu, który okresowo jest wyłączany z powodu erupcji wulkanicznych.

Latarnia morska Reykjanes - najstarsza działająca latarnia na wyspie oraz najwyższy tego typu obiekt na Islandii. Popularna atrakcja turystyczna ze względu na piękne widoki.

Muzeum Wikingów (Viking World) - interaktywne muzeum z repliką statku wikingów, obiektami pochodzącymi z wykopalisk archeologicznych na wyspie i ekspozycjami o historii Islandii.

Złoty Krąg (Golden Circle) - Thingvellir, Geysir i Gullfoss to najpopularniejsza trasa turystyczna na Islandii, która obejmuje miejsce styku płyt tektonicznych, obszar geotermalny z gejzerem i słynny wodospad.

Czarna Plaża Reynisfjara i Vik - obok urokliwego miasteczka Vik znajduje się jedna z najbardziej niezwykłych plaż na świecie, słynąca z czarnego wulkanicznego piasku, bazaltowych kolumn i widowiskowych fal Atlantyku.

Wulkany i pola lawowe, jaskinie i laguny lodowcowe - kraina lodu i ognia oferuje niespotykany krajobraz, połączenie leżących blisko siebie wulkanów i lodowców. Na przykład Jökulsárlón to spektakularna laguna, po której dryfują błękitne góry lodowe, a potem można zaplanować odwiedzenie pól lawowych np. wulkanu Fagradalsfjall i dowiedzieć się więcej o sekretach wyspy podczas wycieczki z ekspertem.

Skomplikowane akrobacje i piękny widok. Spodoba ci się Jukin Media © 2024 Associated Press