Spis treści: 01 Jakie PIT-y można składać w 2024 roku przez internet?

02 Jak rozliczyć i wysłać PIT przez internet?

03 Jakie ulgi są dostępne w Twój e-PIT?

04 Kiedy będzie zwrot podatku?

Jakie PIT-y można składać w 2024 roku przez internet?

Twój e-PIT to usługa, która pozwala na złożenie deklaracji na popularnych deklaracjach PIT. Przez internet w 2024 roku (za 2023 rok) mogą rozliczyć się podatnicy, którzy korzystają z druków:

Reklama

PIT-28 (rozliczenie podatkowe dla tych, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany)

(rozliczenie podatkowe dla tych, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany) PIT-36(L) (zeznanie roczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą według skali podatkowej)

(zeznanie roczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą według skali podatkowej) PIT-37 (roczna deklaracja podatkowa dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej)

(roczna deklaracja podatkowa dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej) PIT-38 (rozliczenie podatkowe dochodów inwestycyjnych — giełda, fundusze).

Wybór zeznania PIT jest indywidualny i zależy od pewnych czynników. Domyślnie system wybiera najbardziej dopasowaną do podatnika deklarację, ale można to w razie potrzeby zmienić. Najczęściej będzie to dokument PIT-37.

Jak rozliczyć i wysłać PIT przez internet?

W celu złożenia deklaracji PIT drogą elektroniczną najlepiej skorzystać z usługi Twój e-PIT, do której można zalogować się poprzez e-Urząd Skarbowy na kilka sposobów.

Wykorzystując profil zaufany

Mając e-dowód osobisty

Poprzez bankowość elektroniczną

Z użyciem aplikacji mObywatel i kodu QR

Poprzez dane identyfikacyjne podatnika (PESEL lub NIP oraz kwota przychodu)

Po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego należy przejść do sekcji Twój e-PIT. Tam będzie czekała gotowa deklaracja, która powstała na podstawie dostarczonych przez pracodawców dokumentów. Następnie można przejrzeć deklarację i ją wysłać. Wtedy trafi ona drogą elektroniczną do wskazanego urzędu skarbowego.

Jakie ulgi są dostępne w Twój e-PIT?

Rozliczając się poprzez usługę Twój e-PIT możemy oczywiście skorzystać z dostępnych dla podatników ulg. Często należy je wprowadzić ręcznie, bo system nie uzupełnia takich informacji. Można skorzystać m.in. z:

Po wprowadzeniu do formularza odpowiednich danych i ich zapisaniu można złożyć zmodyfikowaną deklarację podatkową. Pamiętajmy również, że dostarczony przez Twój e-PIT dokument można anulować i stworzyć właściwe rozliczenie z podatków za 2023 r. ręcznie. Taką deklarację również można wysłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Kiedy będzie zwrot podatku?

e-Urząd Skarbowy pozwala również na sprawdzenie zwrotu podatku. O ile ten oczywiście w wyniku nadpłaty nam przysługuje. W specjalnej sekcji Zwroty PIT należy odnaleźć 2023 r. Obok niego znajdzie się Status zwrotu. Jeśli tam pojawi się informacja w postaci Zrealizowany, to oznacza, że właściwy urząd zlecił już wypłatę pieniędzy i wkrótce trafi ona na konto podatnika lub przekazana mu przez pocztę.