Jak ustawić Google jako stronę startową w przeglądarce internetowej?

Internet

Google to największa cyfrowa baza stron internetowych. Jest dostępna dla każdego, dlatego też uważana jest za najpopularniejszą wyszukiwarkę na świecie. Jak ustawić Google jako stronę startową? W naszym poradniku wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, by wyszukiwarka otwierała się zaraz po uruchomieniu przeglądarki. Dla wielu to prosta czynność, ale nie dla każdego.

Zdjęcie Jak ustawić Google jako stronę startową w przeglądarce internetowej? / Agencja FORUM