Ile to razy zdarzyło mi się, że widziałem coś ciekawego, lecz nie wiedziałem czym to dokładnie jest? Zbyt wiele. Najgorsze są sytuacje, w których widzę coś tak abstrakcyjnego, że nawet nie jestem w stanie tego opisać, by poszukać tego w internecie. Oczywiście Google Lens istnieje i wielokrotnie zdarzyło mi się z niego skorzystać, lecz teraz Google prezentuje jeszcze lepsze rozwiązanie.

Do fazy beta właśnie trafiła nowa funkcja. Google już nie tylko pozwoli na zrobienie zdjęcia i wyszukanie jego elementów w sieci. Teraz będziemy mogli również dodawać do tego swoje preferencje. Podoba ci się ta kurtka, lecz chcesz ją w kolorze brązowym? Może chcesz kupić te buty, lecz wolałbyś z podeszwą do gry na hali? A może spodobał ci się jakiś wzór i chcesz mieć z nim pościel? Google Lens z funkcją multisearch pozwoli znaleźć użytkownikom dokładnie to, czego szukają.

Reklama

W obecnej chwili funkcjonalność wyszukiwarki ogranicza się głównie do zakupów i poszukiwania produktów, lecz jej twórcy już teraz widzą spory potencjał w tym narzędziu. Lou Wang, dyrektor koordynujący pracę zespołu odpowiedzialnego za stworzenie i rozwój wyszukiwarki, sugeruje, że nawet już teraz można wyjść poza ramy zakupowe. Przytacza on sytuację, w której przed użytkownikiem znajduje się zepsuty obiekt, lecz nie wiemy jak się on nazywa. Wystarczy zrobić mu zdjęcie z dopiskiem "jak to naprawić" lub "how to fix it" jeśli chcemy poszerzyć zakres wyszukiwania. Wang sugeruje, że już teraz działa to całkiem sprawnie w przypadku rowerów i części do nich.

Twórcy wyszukiwarki zaznaczają, że nie będzie ona znała odpowiedzi na każde zapytanie (jak w przypadku Google Asystenta), gdyż tych jest nieskończona ilość. Zapewniają, że baza wyszukiwania będzie stale rosnąć. Jednak pojawiają się już teraz ciężkie do rozwiązania kwestie. Co w przypadku, gdy tekst i zdjęcie będą sobie przeczyć? Czy algorytm powinien bardziej skupiać się na zdjęciu czy wymaganiach? Są to kwestie, które firma z pewnością rozwiąże do czasu właściwej premiery. Póki co, z narzędzie mogą korzystać jedynie Amerykanie.