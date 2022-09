Chcąc usunąć nasze wrażliwe dane z wyszukiwarki Google, musimy się nieco pomęczyć, a na pewno poszukać wskazówek na ten temat w sieci, bowiem rzecz nie jest oczywista.

O usunięcie wybranych informacji umożliwiających identyfikację możemy firmę poprosić.

Jakie informacje identyfikujące można usunąć z Google’a?

Zanim o to jednak poprosimy, warto najpierw dowiedzieć się, jakie konkretnie dane kwalifikują się do usunięcia z wyszukiwarki. Jak czytamy na stronie pomocy Google’a, są to:

PESEL,

numery kont kredytowych oraz bankowych,

zdjęcia odręcznych podpisów,

obrazy przedstawiające dokumenty tożsamości,

dokumenty osobiste z ograniczonym dostępem lub oficjalne,

osobiste informacje kontaktowe, np. adresy pocztowe, numery telefonów czy adresy e-mail,

poufne dane logowania.

Jak poprosić o wymazanie swoich danych z Google’a?

Prośbę o usunięcie linków do treści z wyników wyszukiwania możemy wysłać sami, ale może też zrobić to za nas upoważniony przedstawiciel (jednak musi on wyjaśnić, na jakiej podstawie działa na naszym imieniu).

Samą prośbę podeślemy natomiast przez przygotowany formularz. Po jej wysłaniu, na naszą skrzynkę mailową trafi automatyczny mail z potwierdzeniem. Każda prośba jest oceniana na podstawie różnych czynników, również pod kątem interesu publicznego, a jeśli będzie taka potrzeba, to Google zwróci się do nas z prośbą o przesłanie ponownego zgłoszenia z uzupełnieniem informacji, których według firmy brakuje (będą to np. adresy URL).

Google przygotowuje nowe rozwiązanie

Trzeba przyznać, że powyższy proces mógłby być prostszy. I Google o tym wie, bo pracuje nad rozwiązaniem, które sprawi, że całość będzie zdecydowanie bardziej przystępna.

W przyszłości, jeśli zobaczymy wynik wyszukiwania np. z naszym numerem telefonu, adresem zamieszkania czy e-mailem i rzecz jasna nie będziemy chcieli, żeby się ukazywał, wystarczy, że klikniemy w podręczne menu ukryte pod trzema kropkami wyświetlanymi u góry po prawej stronie wyniku. To otworzy panel "O tym wyniku", w którym na dole znajdziemy opcję "Usuń wynik". W oknie dialogowym zobaczymy następnie, że jeśli wynik wyszukiwania zawiera jeden z tych trzech elementów, Google szybko przyjrzy się naszej prośbie.

Aby sprawdzić status naszego zgłoszenia nie będziemy się musieli czekać na maila. Wystarczy po wejściu w aplikację Google kliknąć w ikonkę profilu wyświetloną w prawym górnym rogu ekranu i odnaleźć sekcję wyników o nas. W tym miejscu będziemy mogli też złożyć prośbę ze wskazaniem, dlaczego chcemy usunąć konkretny wynik, zaznaczając między innymi, że ukazano w nim osobiste dane kontaktowe, nielegalne lub nieaktualne informacje itd. Jak jednak zaznaczyła firma, nie wszystkie prośby zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Aktualnie funkcja ta jest dostępna tylko dla ograniczonej liczby użytkowników w Stanach Zjednoczonych i Europie, jednak należy się oczywiście spodziewać jej wprowadzenia dla wszystkich.