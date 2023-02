Jak używać Bing i Microsoft Edge z ChatemGPT? Instrukcja krok po kroku

Czat zintegrowany z Bing będzie generował rozbudowane odpowiedzi. Dokładnie zaplanuje wycieczkę w mieście, do którego się wybieramy, ale także stworzy dla nas plan treningowy czy napisze dłuższy tekst na wybrany temat.

Jak uzyskać ChatGPT z dostępem do Bing?

Dostęp do Bing jest możliwy z dowolnej przeglądarki. Niemniej chcąc korzystać z czatu, należy otworzyć ją w przeglądarce Microsoft Edge. Korzystanie z czatu jest proste, ale wcześniej należy uzyskać dostęp do nowej wersji Bing.

Po wejściu do przeglądarki należy wybrać opcję "Dołącz do listy oczekujących". Następnie wpisujemy adres e-mail i hasło powiązane z kontem Microsoft. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dostępu do Bing Microsoft zaleca ustawienie Microsoft Edge jako domyślnej przeglądarki. Drugie zalecenie to pobranie aplikacji Microsoft Edge ze sklepu Microsoft Store.

Jak używać Bing i Microsoft Edge z ChatemGPT?

Bing został podzielony na dwie części. Po prawej stronie znajduje się okno sztucznej inteligencji. Obecnie w przeglądarkach to miejsce na podsumowania stron internetowych. W prawej części możemy porozmawiać z AI na dowolny temat, a po zapytaniu czat generuje natychmiastową odpowiedź.

Po lewej stronie znajdują się klasyczne wyniki wyszukiwania. Bing jest stale aktualizowany, aby dostosować się do potrzeb i zainteresowań użytkowników. Czat nie jest idealny, dlatego przy każdej swojej wypowiedzi załącza przypisy ze źródłami swoich informacji. Można więc sprawdzać prawdziwość odpowiedzi.

