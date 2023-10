Okazuje się, że politycy o najbardziej skrajnych poglądach są tymi, którzy najchętniej udzielają się w mediach społecznościowych, tworząc wokół siebie grono wiernych wyborców. W Europie na platformie X największe wyniki osiągają posty skrajnie prawicowe, natomiast na Instagramie zarówno skrajna prawica, jak i lewica znacznie tracą. Według raportu Graylin Lewica i Konfederacja zajmują kolejno pierwsze i drugie miejsce pod względem aktywności i zaangażowania obserwujących na Instagramie.

Świadomość i krytyczne podejście

Najważniejsze w natłoku informacji jest to, aby nie tracić głowy i do wszystkiego, co widzimy w internecie, podchodzić z dystansem. Ciekawym przykładem tego, jaką rolę odgrywają media społecznościowe w wyborach, stanowi profil na Instagramie „Make Life Harder”, który obserwowany jest już przez 1,3 miliona użytkowników. Profil posiada tak duże zasięgi, że ostatnia relacja zachęcająca do dopisania się online do listy na wybory, spowodowała przeciążenie strony rządowej. Dowodzi to tego, jak wielki wpływ media społecznościowe mają na wyborców.

Nie jest to złe lub dobre zjawisko, a po prostu konsekwencja zmian i rozwoju technologicznego. Jednak należy pamiętać o tym, że wszystko ma dwie strony, a co za tym idzie, należy zachować dystans do tego, co widzimy w mediach społecznościowych oraz zachować krytycznej spojrzenie...

Wykorzystywanie najnowszych technologii do szerzenia dezinformacji. Media społecznościowe to obosieczna broń

Agencja Cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej (ENISA) opublikowała w listopadzie zeszłego roku kolejny raport dotyczący zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii. Poruszane są w nim kwestie dotyczące szerzenia dezinformacji w związku z wyborami. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na to, że wraz z rosnącym napięciem związanym z ubliżającymi się wyborami, rośnie ryzyko dezinformacji.

Najgłośniejszym echem odbiły się oczywiście amerykańskie wybory prezydenckie z 2016 roku, które pokazały większość problemów, z jakimi możemy się mierzyć. W szczególności chodzi o próby wpłynięcia na wynik wyborów ze strony innych państw (Rosja), mikrotargetowanie komunikatów politycznych w oparciu o obejmujące wiele płaszczyzn i precyzyjne dane o wyborcach, ich preferencjach, zainteresowaniach i typie osobowości (Cambridge Analytica), a także rozprzestrzenienie na szeroką skalę nieprawdziwych wiadomości (fake news). Czytamy w raporcie ENISA.

Innym groźnym zjawiskiem pojawiającym się w mediach społecznościowych w związku z prowadzonymi kampaniami, publikowanie wypowiedzi polityków wyrwanych z kontekstu, bez odniesienia do całości wypowiedzi, co często zmienia sens.

TikTok

Niektóre kampanie skupiają się bardziej na tym, aby zdyskredytować przeciwnika niż na tym, aby przedstawić swoją osobę oraz to, co reprezentujemy swoją postawą. Dzięki mediom społecznościowym stało się to dużo prostsze, ponieważ zalewającymi internet treściami coraz łatwiej manipulować. Zagrożenie związane z dezinformacją rośnie wraz z rozwojem technologii generatywnej sztucznej inteligencji, która wykorzystywana jest do tworzenia treści wprowadzających wyborców w błąd.

Nie wszystko, co widzisz w internecie jest prawdą

O dezinformacji szerzonej za pomocą sztucznej inteligencji zrobiło się głośno w związku z wyborami w Słowacji. Deepfake, który został opublikowany na Facebooku tuż przed wyborami, dowodzi, jakie zagrożenie stanowi SI dla demokracji. Na nagraniu mogliśmy usłyszeć, jak Michal Šimečka, lider liberalnej partii Postępowa Słowacja rzekomo rozmawia z Moniką Tódovą z dziennika Denník N dotyczących manipulowania wyborami poprzez kupowanie głosów wśród mniejszości romskiej.

Jak podała AFP, nagranie nosiło oznaki manipulacji przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji, jednak nie wiadomo, jak dalece to wpłynęło na wynik słowackich wyborów, zanim udowodniono, że nagranie zostało zmanipulowane.

Dezinformacja generowana przez AI to coś, czego bardzo się boimy, ponieważ trudno jest na nią szybko reagować. Powiedział dla portalu WIRED Jakub Śliż, prezes polskiego stowarzyszenia grupy Pravda.

Na platformie TikTok popularne stały się nagrania zmodyfikowane z użyciem sztucznej inteligencji, dotyczące nie tylko polityków, ale również ludzi ze świata show-biznesu. Aktualnie sztuczna inteligencja jest w stanie naśladować dowolny głos i generować wypowiedzi za jego pomocą, które bardzo trudno jest odróżnić od prawdziwych.

TikTok

Filmiki te powstają w celach humorystycznych, co za tym idzie, bardzo łatwo odróżnić je od autentycznych nagrań. Jednak pokazuje to potencjał sztucznej inteligencji i stwarza ryzyko zalewu internetu treściami, które będzie bardzo trudno odróżnić od prawdziwych wypowiedzi, czy to polityków, czy innych wpływowych ludzi.