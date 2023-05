Za nami dwa półfinały, które odbyły się 9 i 11 maja. W sobotę finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Jaka będzie kolejność występów 13 maja? Polską piosenkę - Blankę i "Solo" - usłyszymy jako czwartą.

Kiedy Eurowizja 2023? Finał w sobotę

Finał 67. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę 13 maja 2023 o 21:00. Koncerty w Liverpoolu organizuje EBU - Europejska Unia Nadawców i BBC, w imieniu ukraińskiego nadawcy.

W 2022 roku konkurs wygrała Kalush Orchestra, ale z powodu trwającej wojny organizacja Eurowizji w Ukrainie nie jest możliwa.

Eurowizja 2023. Kolejność występów w finale

Organizatorzy po drugim, czwartkowym półfinale, opublikowali listę kolejności występów finałowych. Oprócz 20 krajów, które awansowały po półfinałach, na liście jest tzw. Wielka Piątka (kraje, które płacą największe składki do EBU), czyli Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania oraz Ukraina, która wygrała Eurowizję 2022.

Austria | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Portugalia | Mimicat - Ai Coração Szwajcaria | Remo Forrer - Watergun Polska | Blanka - Solo



Serbia | Luke Black - Samo Mi Se Spava Francja | La Zarra - Évidemment Cypr | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart Hiszpania | Blanca Paloma - Eaea Szwecja | Loreen - Tattoo Albania | Albina & Familja Kelmendi - Duje Włochy | Marco Mengoni - Due Vite Estonia | Alika - Bridges Finlandia | Käärijä - Cha Cha Cha Czechy | Vesna - My Sister's Crown Australia | Voyager - Promise Belgia | Gustaph - Because Of You Armenia | Brunette - Future Lover Mołdawia | Pasha Parfeni - Soarele şi Luna Ukraina | TVORCHI - Heart of Steel Norwegia | Alessandra - Queen of Kings Niemcy | Lord of the Lost - Blood & Glitter Litwa | Monika Linkytė - Stay Izrael | Noa Kirel - Unicorn Słowenia | Joker Out - Carpe Diem Chorwacja | Let 3 - Mama ŠČ! Wielka Brytania | Mae Muller - I Wrote A Song

Głosowanie na Eurowizji 2023

Eurowizyjne głosowanie każdego roku budzi wiele emocji. W 2023 roku zwycięzców półfinałów wybierali wyłącznie telewidzowie w głosowaniu sms. Jurorzy też oddali swoje głosy, ale były one traktowane jako rezerwa, na wypadek gdyby zawiódł system sms.

Inaczej będzie wyglądało głosowanie w sobotnim finale Eurowizji. Na wynik będą mieć wpływ po połowie jurorzy i telewidzowie. Nie da się jednak ukryć, że każdego roku wyniki obu głosowań zdecydowanie się różnią. Kilka lat temu przekonał się o tym Michał Szpak - niedoceniony przez jurorów i wywindowany ostatecznie na 7. miejsce przez telewidzów.

Gdzie oglądać finał Eurowizji 2023?

Chcesz obejrzeć finał Eurowizji? Nic prostszego. Transmisja będzie w TVP, ale może też odnaleźć profil wydarzenia na YouTube (Eurovision Song Contest). Już teraz można ustawić powiadomienie o rozpoczęciu show.

Jeżeli nie widziałeś półfinałów, to nic straconego — na wspomnianym profilu na YouTube znajdziesz także archiwalne transmisje z 9 maja i 11 maja.

Jeśli nie masz aż tyle czasu, aby nadrobić zaległości, możesz też obejrzeć występy pojedynczych wykonawców.

Eurowizja 2023. Co to za konkurs?

Konkurs Piosenki Eurowizji jest jednym z najpopularniejszych widowisk telewizyjnych na świecie. Co roku ogląda go ok. 200 mln widzów.

Eurowizja to także najstarszy cykliczny, muzyczny program w historii telewizji.

Od 1956 roku telewizyjni nadawcy publiczni zrzeszeni w EBU (Europejskiej Unii Nadawców) wystawiają swoich reprezentantów. W Eurowizji w 2023 roku bierze udział 37 krajów, w tym Polska.