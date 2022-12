Kto ma lek? Podpowiadamy, jak sprawdzić dostępność antybiotyku w aptece

W Polsce szaleje grypa, wirus RSV i COVID-19. W przychodniach kolejki, a w najbliższej aptece brakuje leków. Wielu pacjentów chodzi od punktu do punktu, żeby znaleźć specyfik przepisany przez lekarza.

Z pomocą przychodzą internetowe wyszukiwarki. Jak sprawdzić dostępność leków?

Wyszukiwarka leków "Kto Ma Lek"

Szukającym na pewno przyda się strona "KtoMaLek". Jej dużą zaletą jest łatwość w obsłudze i przejrzystość, dlatego również seniorzy powinni poradzić sobie ze znalezieniem leków. W odpowiedniej rubryce wpisujemy swoją lokalizację, a następnie wskazujemy, czego szukamy. Po kilku sekundach mamy listę leków i informację, w której aptece dostępne są te, których poszukujemy. Zobaczymy także adres, numer kontaktowy do apteki oraz przycisk, którym zarezerwujemy medykamenty. Zdarza się, że poznamy również cenę leku.

W odpowiedzi dostajemy e-mail potwierdzający zamówienie, a także zaproszenie do apteki, gdy preparat będzie gotowy. Następnie pozostaje nam wybrać się do punktu, żeby odebrać leki i zapłacić przy odbiorze. Serwis współpracuje z ponad 10,4 tys. aptek na terenie Polski.

Dostępna jest także aplikacja KtoMaLek. Użyjemy jej zarówno na telefonach z Androidem, jak i iOS-em, a znajdziemy ją oczywiście odpowiednio w Google Play Store oraz AppStore.

Wyszukiwarka "Gdzie po lek"

Portal "Gdzie po lek" działa bardzo podobnie do opisanego powyżej. Tu w odpowiednim okienku wpisujemy nazwę leku lub swoją lokalizację, a następnie wyświetlane są nam wyniki wyszukiwania.

Trzeba przyznać, że "KtoMaLek" zdaje się mieć większą bazę aptek - w kilku zapytaniach "Gdzie po lek" wyświetliło okrojoną liczbę wyników. Może się jednak okazać, że współpracuje z innymi podmiotami. Nie zaszkodzi więc używać obu stron, jeśli przepisany nam lek danej firmy jest wyjątkowo kłopotliwy do znalezienia.

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Gdy nie jesteśmy w stanie kupić leku w aptece, jest jeszcze inny sposób na to, by sprawdzić jego dostępność. Możemy skontaktować się z bezpłatną infolinią Telefonicznej Informacji Pacjenta, z którą połączymy się, wybierając numer 800 190 590.

Gdy to zrobimy, usłyszymy automatyczną sekretarkę, która spróbuje ustalić temat rozmowy. Jeśli wciśniemy 1, a później 0, dojdzie do połączenia z konsultantem, jaki jest w stanie powiedzieć nam, w której aptece znajdziemy szukany lek. Może też podać nam telefon kontaktowy do tej placówki, co przyda się do upewnienia, czy dany lek nie został sprzedany w ostatnim czasie.

Infolinia jest czynna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzwonić możemy więc o każdej porze. Korzystając z infolinii, nie jesteśmy w stanie zarezerwować leku i uzyskać informacji o dawkowaniu.