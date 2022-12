Test combo na grypę, RSV i COVID-19. Jak sprawdzić na co chorujesz?

Wiktor Piech Medycyna

W ostatnich tygodniach w całej Polsce notuje się duży wzrost zachorowań na grypę i wirus RSV. Do tego dochodzi jeszcze COVID-19. Objawy tych chorób mogą być do siebie bardzo podobne. Jak sprawdzić, na co się choruje? Rozwiązaniem może być test 3 w 1.

Zdjęcie Zaczynasz chorować i nie wiesz, czy to jest grypa, RSV, czy covid? Istnieje specjalny combo test. / 123RF/PICSEL