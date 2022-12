Znamy ten schemat. Jest wieczór, gdy mamy chwilę relaksu i aby ją sobie umilić, sięgamy po swoje ulubione chipsy czy czekoladę. Wiemy, że nie jest to dobre, jednak dalej zajadamy się naszymi łakociami. W ten sposób objadamy się wysokokalorycznym jedzeniem, które sprawia, że tyjemy. Mechanizm znany, jednak naukowcy z Uniwersytetu Metropolitarnego w Osace mogli właśnie odkryć poszlaki, co naprawdę stymuluje nasz mózg w kierunku niekontrolowanego obżarstwa. Z tym wszystkim ma być związany jeden gen.

Gen związany z obżarstwem

Według japońskich naukowców w tej sprawie trzeba dokładniej spojrzeć na gen CRTC 1, który koduje białko o tej samej nazwie. Podczas badań gen CRTC 1 został usunięty z myszy, co doprowadziło do ich szybkiego tycia. Tym samym naukowcy mieli do dalszych badań potwierdzenie, że gen CRTC 1 faktycznie hamuje otyłość.

Po tym japońscy naukowcy studiowali, w jaki dokładnie sposób CRTC 1 wpływa na hamowanie otyłości. Podczas badań skupiono się na ich wpływie w neuronach wykazujących ekspresję receptora melanokortyny-4 (gen MC4R). To właśnie mutacje w tym genie, są jednym z powodów otyłości.

Na potrzeby badań stworzono szczep myszy, gdzie jeden miał wyłączony wpływ CRTC 1 na MC4R. Zmodyfikowane myszy nie miały żadnych nienaturalnych zmian podczas karmienia zbalansowaną dietą. Jednak po zastosowaniu diety wysokotłuszczowej, gryzonie niekontrolowanie się objadały. Ich ciągłe spożycie jedzenia przypominało wręcz automatyczne działanie, przez co myszy te stawały się otyłe.

Według naukowców badania są dowodem, że CRTC 1 może być czynnikiem, który kontroluje skłonność do objadania się. Hipotezy zakładają, że jego mutacje mogą powodować brak kontroli w spożyciu wysokokalorycznego jedzenia, co prowadzi do tycia.



To badanie ujawniło rolę, jaką gen CRTC1 odgrywa w mózgu, a także część mechanizmu, który powstrzymuje nas przed przejadaniem się wysokokalorycznymi, tłustymi i cukrowymi pokarmami. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do lepszego zrozumienia tego, co powoduje, że ludzie się objadają profesor Shigenobu Matsumura, główny autor badań

Oczywiście faktyczne konkluzje nt. wpływu CRTC 1 na naszą psychikę objadania się potrzebują kolejnych badań także przeprowadzonych na ludziach. Japońscy naukowcy wychodzą jednak z założenia, że pierwsze badania zaprowadzą ich do ostatecznej odpowiedzi, czemu nasz mózg zmusza nas do podjadania łakoci.