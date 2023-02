Kula na plaży w Japonii rozgrzała internet. Dragon Ball czy jajo Godzilli?

Ilona Dobijańska Internet

Kula ma 1,5 metra średnicy i jest wykonana z żelaza. Kilka dni temu została znaleziona na plaży w Japonii, 20 metrów od brzegu. Odkrył ją spacerowicz, mieszkaniec miasta Hamamatsu. Policja szybko ogrodziła miejsce i nie pozwala zbliżać się do kuli na bliżej niż 200 metrów. Co to jest? Na razie nie wiadomo, ale internauci mają barwne teorie na ten temat.

Zdjęcie To UFO czy jajo Godzilli? A może dinozaura? / Zrzut ekranu/YouTube/SAT TV News / 123RF/PICSEL